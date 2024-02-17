Президент Грузии о Навальном, Саакашвили и евроинтеграции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала сообщение о гибели Алексея Навального в интервью Bloomberg, а также сравнение российского политика с Михаилом Саакашвили:

«Нет причин для такого сравнения, особенно в данном случае. Грузия – не Россия и я всегда буду это повторять! Что касается этой трагической ситуации с Алексеем Навальным… если это правда, если это подтвердится (убийство Навального), я думаю, это будет разрушительно и трагично для прав человека и демократии во всем мире. Это просто докажет какой сегодня в России существует режим, это будет трагедией для нас, для всех нас», - заявила Зурабишвили, пишет SOVA.

Поговорила президент Грузии и о шагах, осуществленных государством на пути сближения с Евросоюзом.

«Мы движемся вперед по пути кандидата в ЕС, конечно, в первую очередь это благодаря Украине, потому что ускорения всего процесса не произошло бы, если бы не такая сила Украины, которая показала всей Европе, что их безопасность связана с Украиной. Так что это действительно изменило подход к расширению, и это очень важно. В последние годы мы и народ Грузии сделали все возможное, чтобы продвинуться в ЕС…

В октябре у нас пройдут выборы, и я уверена, что одним из важнейших результатов этих выборов, независимо от того, кто будет избран, станет поддержка нашего европейского пути и европейской ориентации. Это продвинет нас дальше на пути расширения, и, будем надеяться, к скорейшему началу переговоров. Это наш путь, и я буду поддерживать этот путь до конца во всех формах, насколько смогу», - сказала президент Грузии.