Сборная Грузии по регби обыграла команду Испании в матче ЧЕ

Национальная сборная Грузии обыграла команду Испании в матче заключительного тура чемпионата Европы по регби. Встреча прошла сегодня в Тбилиси, на стадионе «Авчала», и завершилась со счетом 38:3 в пользу хозяев, пишет агентство «Новости-Грузия».

В составе грузинской команды попытки на счету Демура Тапладзе, Михеила Бабунашвили, Аки Табутадзе, Георгия Квеселадзе, Тенгиза Перанидзе.

На сегодняшней встрече решилась турнирная интрига ЧЕ. По итогам матча сборная Грузии заняла первое место в группе и получила право сыграть в полуфинале на своем поле. Соперник «лелос» определится сегодня.

Матчи полуфинала пройдут 2-3 марта. Финал чемпионата Европы состоится 17 марта в Париже.