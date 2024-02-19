Все минувшие выходные в абхазском интернет-сообществе бурно обсуждали смерть троих и госпитализацию четверых рыбаков с турецкого сейнера – одного из зафрахтованных абхазскими компаниями по производству рыбной муки и рыбьего жира. Эти сейнеры уже много лет осуществляют у абхазского берега Черного моря вылов хамсы в период ее путины с декабря по март.

В пятницу 16 февраля пресс-служба Минздрава республики сообщила, что три человека с турецкого рыболовецкого судна скончались и их тела доставлены в морг Гагрской центральной районной больницы. А в реанимационное отделение Гагрской ЦРБ были доставлены четверо иностранных граждан с турецкого сейнера с признаками сильного отравления. Трое поступивших пациентов были подключены к кислороду, один находился на искусственной вентиляции легких. Состояние всех пострадавших медики оценивали как тяжелое. Реанимационное отделение, сообщалось также, обеспечено необходимыми медикаментами для оказания помощи пациентам.

Как сообщил «Апсныпресс» в тот же день заместитель главы Администрации города Пицунда Даут Вардания, судно пришвартовалось к причалу курорта Пицунда. С него спустились рыбаки и на самодельных носилках вынесли трех человек без сознания.

«Было трудно понять, что с ними произошло. Они не говорили по-русски. Предположили, что они отравились ядовитым газом, который выделяет рыба. Пострадавших доставили в Гагрскую больницу», – сказал Вардания.

Появилось много сообщений как абхазских, так и российских СМИ, где более подробно описывалось произошедшее. Все отравившиеся – граждане Турции, сообщили в Генпрокуратуре Абхазии. При чистке трюма отравились трупными газами от протухшей рыбы. Кстати, некоторые СМИ писали, что трупным «запахом», хотя это странно – запах не может отравить, это может сделать только газ, выделяющийся при разложении трупов самых разных живых существ.

Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа рассказал СМИ:

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Судно из Турции находилось в водах Абхазии с начала путины, с декабря 2023 года. По имеющейся у нас информации, трюм на судне не открывали еще с Турции, и когда в пятницу один из рыбаков спустился в него, чтобы помыть, потерял сознание, двое других спустились следом за ним и тоже потеряли сознание, впоследствии все трое умерли отравившись. В трюме оказалась разложившаяся рыба еще с турецкого лова, чуть ли не с октября. При содействии абхазской стороны тела умерших рыбаков будут отправлены на Родину».

Что касается обсуждения в соцсетях, то оно началось еще до изложения официальной версии, озвученной министром сельского хозяйства, и каких только невероятных версий там не выкладывалось! Один пользователь предложил даже такую экзотическую: в том прибрежном районе моря проводилось лет десять назад разведывательное бурение на шельфе дочерней компанией «Роснефти», вот сейчас, мол, турки и пострадали от выброса ядовитых газов от этого… А у многих комментаторов смешались воедино самые разные темы – и давнишнее недовольство тем, что «турки нашу рыбу ловят», и возмущение запахами от прибрежных заводов во время производства рыбной муки, и участившиеся нынче сообщения о гибели птиц нырков… И более информированным пользователям пришлось разъяснять им многое. Вот несколько типичных комментариев:

«Рыбаки в реанимации, нырки умирают. Что-то не то! Разбираться нужно!»

«Жители уже не первый год жалуются на удушливый и тошнотворный запах во время добычи хамсы. А еще масляная пленка на морской поверхности… Но этот год вообще побил все рекорды».

«Экология тут не при чем. Эти несчастные птицы попадают в сети турецких рыболовов, а потом их вынимают и просто бросают в море. Полуживых и мертвых море выбрасывает их на берег, вот и вся история».

«Может, просто от пропана? Я часто видел, что они отапливают судно газовой плитой».

«Люди с турецкого судна отравились газом, который излучает рыба. Вы когда-нибудь слышали о смертоносном рыбьем газе? Я в недоумении».

«Рыба излучает... Что только люди не пишут».

«Лишь бы не какой-то новый вирус...».

«Это они так нашему морю надоели, что сама природа их отравила!!!»

«Мне их не жалко».

Увы, доходило и до такого комментария, как последний, хотя большинство, конечно же, писали, как обычно, «Очень жаль людей и их семьи».

Сегодня мы поговорили с заместителем председателя республиканского госкомитета по экологии Мурманом Соломко. Он сказал, что официальная версия трагедии – это все же версия, а в расследовании причин госкомитет участия не принимает:

«Мы туда вообще допуска не имеем, без СГБ и без пограничников – или российские должны быть, или абхазские. Мы только с ними работаем. Когда нам нужно высаживаться на корабль с проверкой, мы привлекаем абхазских и российских пограничников… Такое бывает, когда в трюме собирается газ, когда не вентилировали, не откачивали. Может, сломалась вентиляция вытяжная. Может быть, туда проникал газ от двигателей, а это еще хуже. Такое тоже бывает. Когда мы в море проверяем их, мы заглядываем в трюмы, вниз спускаться нет смысла, если сверху все видно. Там всегда какой-то запах стоит, но чтоб от этого умереть…

– Если исходить из этой официальной версии, то непонятно, что им помешало выгрузить эту рыбу там еще, в Турции…

– Там много вопросов.

– А вот скажите, насколько знаете, как их тела собираются отправить на Родину…

– Турция, как известно, нас не признала, их корабли находятся здесь как бы нелегально, поэтому, думаю, будут решать эту проблему не поднимая шумихи. Здесь уже были случаи, когда трагически за борт падал человек, по неосторожности огнестрел был, но как-то они эту проблему решали. И от наших абхазских властей никаких официальных не было вмешательств. Тихо это делали, чтоб не раздувать ситуацию, чтоб грузины в очередной раз не возникли со своими вопросами.

– Ну, они сейчас и так уже отреагировали…

– Да, сразу отреагировали: незаконно ловят рыбу… Началось их бесконечное…».

Сегодня я узнал, что двоих турецких рыбаков из Гагрской ЦРБ уже выписали, еще двое находятся в отделении терапии. Доследственную проверку гибели троих проводит Транспортная прокуратура Абхазии, но о результатах пока не сообщает. А что касается их тел, то, насколько узнал, капитан судна не имеет права вернуться без них, наверное, именно так и будет решен вопрос их транспортировки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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