Президент Грузии: Россия — страна, которая не знает своих границ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия – это страна, не знающая своих границ. С речью глава государства выступила в Берлине на торжественном мероприятии «Кино во имя мира».

Зурабишвили рассказала о постоянных нападках на соседние страны со стороны России, привела примеры из истории Грузии. И подчеркнула, что подобное можно рассказать об Украине, Молдове – «почти обо всех соседях России», передает SOVA.

«Аналогичную историю можно рассказать об Украине, Молдове, почти обо всех соседях России, включая ныне исчезнувшие малые кавказские государства и языки, которые на собственной плоти и крови испытали, что значит быть соседом страны, которая не знает своих границ, которая не признает и не уважает суверенитет, независимость и свободу, не признает высшие ценности – человеческую жизнь и достоинство», – отметила она.

Зурабишвили отметила, что политические лидеры избраны народами «не для того, чтобы представлять конкретные интересы, не для того, чтобы обладать большой властью, а для того, чтобы защищать права и достоинство наших людей, их свободу и уникальность».

В мероприятии приняли участие видные представители мировой политики и культуры, в том числе глава МИД Германии Анналена Бербок, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший генсек ООН Пан Ги Мун.