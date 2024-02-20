Боррель: хотим, чтобы у Грузии и Украины были «лучшие отношения»

В ходе визита в Брюссель премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с тем, что со стороны «членов украинского правительства» звучали призывы к Грузии «открыть второй фронт». При этом он заявил о поддержке Украины.

«К сожалению, прозвучал ряд заявлений по поводу второго фронта, которые исходили от высокопоставленных лиц украинского правительства, – это был секретарь Совбеза Украины, советник президента... что было очень печально», – сказал Кобахидзе.

По словам главы грузинского правительства, Грузия поддерживает Украину «политически, оказывает ей мощную гуманитарную помощь», у Грузии «исключительно дружеские отношения с украинским народом».

Ответил Кобахидзе и на вопрос, присоединится ли Грузия к санкциям, введенным против РФ.

«У нас очень четкая позиция в этом направлении: мы не вводим санкции – и у нас есть для этого очень сильные аргументы. В то же время Грузию не используют для обхода санкций», – сказал он.

По словам верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Брюссель хочет, чтобы у Грузии и Украины были «лучшие отношения».

«Если что-то произойдет (между Украиной и Грузией), единственный, кто будет заинтересован в этом, — Россия. И, конечно, я сделаю все, чтобы донести до украинской стороны этот сигнал о том, что Грузия заботится о своих интересах», – сказал он.

Боррель также заявил, что разговоры о «втором фронте» – это «длинная история» и «никто серьезно не рассматривает это».