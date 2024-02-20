Президент Грузии наложит вето на внесенные в Избирательный кодекс поправки

По данным администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили наложит вето на поправки к Избирательному кодексу, принятые парламентом в третьем, окончательном чтении сегодня, 20 февраля, передает грузинская служба Радио Свобода.

«Сегодня, когда новый премьер-министр находится в Брюсселе с первым международным визитом и когда в стране находится международная наблюдательная миссия, парламент Грузии, правящее большинство, принял изменения в Избирательный кодекс, которые противоречат как Венецианской комиссии, так и девяти рекомендациям Европейского союза.

Вместо избранных на основании широкого консенсуса главы и членов избирательной комиссии, согласно принятым изменениям процесс комплектования ЦИК стал полностью фиктивным, подстроенным под политические интересы правящей партии», - говорится в сообщении администрации президента.

Одна из причин вето заключается в том, что изменения вызовут недоверие к избирательному процессу.

«Существует риск того, что выборы проведет однопартийная, предвзятая и подконтрольная правящей партии избирательная администрация, что приведет к недоверию к процессу как в обществе, так и в международном сообществе. Как было неоднократно заявлено, президент Грузии наложит вето на «поправки к Избирательному кодексу», а также на любой закон, который не будет соответствовать европейскому пути страны!» - заявили в администрации президента.

Для вступления принятых законодательных изменений в силу необходима подпись президента. Согласно Конституции Грузии, принятый парламентом закон в течение 10 дней должен быть представлен президенту Грузии, который подписывает и обнародует закон в течение 2 недель или возвращает его в парламент с мотивированным замечанием (вето). Для преодоления вето президента в парламенте требуется такое же количество голосов, как и для принятия закона.