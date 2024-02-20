Завтра в Абхазии торжественно отметят 150-летие со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа.

Он родился в 1874 году в крестьянской семье в селе Уарча, при рождении был назван Гач. Позже, после принятия православия его семьей, изменил имя на Дмитрий, по-абхазски – Дырмит, а его отец Урыс – на Иосиф. Вместе с родительской семьей в раннем детстве, в четыре года, как и большинство гумских абхазов, был выселен в Турцию, познал, что такое махаджирство. Жили некоторое время в принадлежавшем в то время Османской империи Батуми, однако его отцу удалось вернуть семью на родину. Но жить в родовой усадьбе царские власти им не разрешили, и они поселились на противоположном берегу в низовьях реки Кудры – в селе Адзюбжа.

Учился в сухумской горской школе, учительской семинарии в Гори. Преподавал в сельских школах Абхазии. В 1892 году вместе с Константином Мачавариани, смотрителем горской школы, составил абхазскую азбуку на основе кириллицы. Ранее абхазский алфавит на основе кириллицы был создан русскими учеными Усларом и Бартоломеем. Однако те не были носителями абхазского языка, и количество и состав букв не соответствовал у них его фонемному составу. Первая книга на абхазском языке была издана Дырмитом Гулиа в 1912 году, вторая, его поэма, через год. В 1919 году стал редактором первой абхазской газеты «Апсны» («Абхазия»). В том же году им был напечатан первый абхазский рассказ «Под чужим небом». В 1921 году Гулиа организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. В 1925 году вышла его книга «История Абхазии». В сороковые годы были закончены его роман «Камачич» – о судьбе абхазской женщины, драма «Призраки».

Уже одно только это перечисление свидетельствует, как многообразен был круг его интересов, который включал также переводы художественной литературы, Евангелия, этнографию и многое другое. Позже, на склоне лет, он даже сетовал, что распылял силы между литературой и наукой. Но судьбой ему было предназначено стать зачинателем самого разного и важного в Абхазии. За выдающиеся заслуги в области науки Гулиа было присвоено звание академика наук – и это без наличия высшего образования. Он был депутатом Верховного Совета СССР 4-5-го созывов.

Народный поэт Абхазии, патриарх абхазской литературы Дырмит Гулиа умер в 1960 году, в возрасте 86 лет. Премия его имени является много лет в республике самой престижной в области литературы и искусства.

Сегодня мы поговорили о нем с директором Абхазского государственного издательства, лауреатом госпремии имени Гулиа Дауром Начкебиа. Вот что он сказал об этом человеке:

Как говорится, божественная искра. Его вклад в драматургию, историческую науку, журналистику – всюду, всюду он показал себя выдающимся человеком

«Я считаю, что для тех, кто знает о его деятельности, это главный абхаз, может быть, в нашей истории. Это грандиозная личность, творец грандиозный. То, что он сумел сделать, просто уму непостижимо, если подумать. Как говорят русские, Пушкин – это наше все. Это можно адресовать и Гулиа, для абхазов он наше все. То, что мы сегодня имеем, можно сказать без тени сомнения, в общем-то благодаря ему. Такие личности в каждом народе есть, их называли в советской традиции просветителями. Это хорошее слово, хорошая оценка личности. Он был и писатель очень мощный, и поэт очень сильный. Его рассказ «Под чужим небом», самый первый абхазский рассказ, и я считаю, что это самый лучший рассказ, написанный на абхазском, потому что там какие-то коды абхазские очень явственно выражены. Что только в Абхазии, только на своей родине, на своей земле у нас есть шанс выжить, сохраниться и продолжить свое историческое существование. Все там сказано в этом рассказе, все там сконцентрировано, лапидарно, с большим литературном мастерством, с глубоким проникновением в душу абхаза, его ментальность. Так что, как говорил Достоевский, «мы все вышли из гоголевской «Шинели», так и вся абхазская литература вышла из этого рассказа «Под чужим небом». Потом он еще написал роман «Камачич» – тоже очень мощное произведение художественное. Один из лучших абхазских романов, если не самый лучший. Где опять-таки схвачен вот этот абхазский ментальный код, цивилизационный код культурный код. Ну, это вещи, которые только, конечно, при большой одаренности возможны, их придумать невозможно, это надо иметь дар природный. Как говорится, божественная искра. Его вклад в драматургию, историческую науку, журналистику – всюду, всюду он показал себя выдающимся человеком.

– Интересно, что я вчера, по-моему, думая о нем, Пушкина тоже вспомнил. Хотя они кажутся такими непохожими… Пушкин – начало девятнадцатого века, а Гулиа – почти наш современник, кое-то его еще помнит живым, то есть совсем разные эпохи. А между тем Гулиа всего на семьдесят пять лет позже Пушкина родился. Конечно, у Пушкина были литературные предшественники, но он все равно считается основателем современного русского литературного языка, ну а у Гулиа тогда предшественником был богатый тысячелетний эпос абхазский.

– Да, да, тогда у него – фольклор, сказания, эпос… Это было источником его вдохновения.

– Кстати, я обратил внимание. Он с советской властью умел, в общем-то, ладить, хотя были там отдельные эпизоды… но у него нет нигде воспевания колхозного строя. В крупных своих вещах в зрелом возрасте предпочитал обращаться к дореволюционной действительности.

– Ты представляешь, в то время… У него же нет таких стихов, восхваляющих те времена, страшные времена. Он ценил свою свободу превыше всего. Мы обязаны ему многим. И мы должны это ценить».

По обоим абхазским телеканалам уже много дней идут передачи, посвященные предстоящему 150-летию Дырмита Гулиа. Завтра в одиннадцать утра состоятся возложение цветов к его памятнику в центре Сухума, а затем там же – торжественный митинг его памяти. В течение дня пройдут мероприятия в его честь в 1-й, 10-й и 2-й сухумских школах, а также вечер памяти с участием представителей творческой интеллигенции и молодежи из учебных заведений в Литературно-мемориальном музее Д. Гулиа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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