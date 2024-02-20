Грузия может присоединиться к Единой роуминговой зоне ЕС

Грузия может присоединиться к Единой роуминговой зоне Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархели на совместной пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

По словам Вархели, власти Грузии быстро сделали все зависящее от них, чтобы страну включили в единую роуминговую зону ЕС. Интеграция позволит снизить стоимость роуминга для граждан Грузии, которые приезжают, живут и работают в Евросоюзе. Конкретные сроки вступления еврокомиссар не назвал, пишет издание Paper Kartuli.

Кроме того, Вархели сказал, что Грузия и ЕС договорились ускорить работу по выполнению девяти рекомендаций Евросоюза, имплементации экономического и инвестиционного плана и проведению экономических реформ в Грузии.

Вархели заявил, что ЕС уже мобилизовал 1,9 миллиарда евро для Грузии. Эти средства, по его словам, пойдут на развитие энергетики, транспорта, доступа к финансам, экологии и социальной сферы. Также еврокомиссар подчеркнул, что один из главных совместных проектов Грузии и ЕС — это прокладка электрического кабеля по дну Черного моря.