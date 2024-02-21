Защитника «Азовстали» Мамуку Гацерелия приговорили к пожизненному заключению

Телеграм-каналы и российские СМИ сообщают о об обвинительном приговоре, вынесенном в Донецке против 22-летнего Мамуки Гацерелия – бойца, воевавшего в Украине против России. Молодой человек, вынужденный переселенец из Абхазии, был взят в плен 20 мая 2022 года после того, как его часть выполнила поручение президента Украины о выходе из «Азовстали» в Мариуполе.

По информации прокуратуры «ДНР», 20 февраля находящийся в СИЗО Мамука Гацерелия был приговорен к пожизненному заключению. Его признали виновным по двум статьям УК России – «Участие наемника в вооруженном конфликте» и «Посягательство на жизнь военнослужащего». В телеграм-каналах распространили видеозапись разговора задержанного бойца.

Грузинская служба Радио Свобода пообщалась с Дали Чхеидзе – матерью Мамуки Гацерелия. Она сообщила, что её сын впервые после задержания позвонил ей из тюрьмы 19 февраля, всё это время он ждал приговора.

«Я ничего не знаю (о приговоре), обо всем этом узнали из телеграм-каналов, больше ничего не знаем. Вчера (Мамука) позвонил мне впервые за два года. Я не знаю, заставили его говорить или он сам сказал, что с ним хорошо обращаются, что у него суд 20 февраля. Сегодня же вынесли приговор, и мне сказали, что он приговорен к пожизненному заключению... У меня не было никакой связи ни с кем, даже с адвокатом, больше ничего не знаю», – заявила Дали Чхеидзе.

На вопрос, что собирается делать семья бойца, мать Мамуки Гацерелия ответила:

«Мы ждали приговора и теперь кого-нибудь потревожим. И в Москву позвоним... Мы связались с Украиной и нам сказали, что он не их гражданин и ничем помочь не могут. В Грузии мы обратились в «Красный Крест» и к Народному защитнику, позвонили в МИД, и нам сказали, что рассмотрят и сообщат нам ответ, однако пока ничего нет».

Радио Свобода ожидает комментария от Службы по связям с общественностью Министерства иностранных дел Грузии.

Что касается граждан Грузии, захваченных Россией в Украине в ноябре прошлого года, в МИД Грузии заявили, что будут использовать все механизмы для защиты их конституционных прав.

В декабре 2023 года основатель «Новая Грузия - Гражданская платформа» Лаша Диаров рассказал «Голосу Америки» о грузинском защитнике «Азовстали». По его информации, Мамука подписал контракт с министерством Обороны Украины и был официально зачислен стрелком в Иностранный добровольческий легион Украинской армии при Министерстве обороны Украины.

Как пояснил Диаров, включить Мамуку Гацерелия в программу обмена пленными не удалось, так как у него грузинский паспорт и он является гражданином Грузии, поэтому россияне считают его «наемником».