Кобахидзе благодарит НАТО за последовательную поддержку целостности Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил «искреннюю признательность НАТО за твердую и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии». Об этом Кобахидзе заявил на совместном брифинге с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

«Грузия является одним из самых близких и совместимых партнеров Альянса. Мой первый зарубежный визит в Брюссель в качестве нового премьер-министра Грузии является еще одной наглядной демонстрацией того, что мы придаем особое значение этому партнерству. На протяжении многих лет мы вносили значительный вклад в общую евроатлантическую безопасность посредством нашего участия в миссиях и операциях под руководством НАТО. НАТО сыграла значительную роль в усилении оборонного потенциала Грузии и повышении нашей оперативной совместимости с Альянсом. Мы, со своей стороны, прилагаем все усилия, чтобы отстаивать ценности Североатлантического договора, реализуя комплексную программу реформ и продвигаясь вперед в процессе интеграции, несмотря на внутренние и внешние проблемы безопасности», – отметил Кобахидзе.

Грузинский премьер указал на «тревожные времена для европейской безопасности».

«Основанный на правилах международный порядок сталкивается с серьезными проблемами, поскольку принцип целостности, свободы и мира в Европе находится под угрозой. Двадцать процентов территорий Грузии находятся под оккупацией, и в эти трудные времена союзники и международное сообщество должны продолжать демонстрировать беспрецедентное единство и твердую приверженность основанному на правилах мировому порядку и принципам международного права», – добавил политик.

Ранее Ираклий Кобахидзе провел переговоры в Брюсселе с руководителями Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.