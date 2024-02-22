Odysseus вышел на лунную орбиту и готовится сесть в кратере Малаперт

Лунный зонд, построенный хьюстонской компанией Intuitive Machines, в среду вышел на лунную орбиту. Его предстоящее прилунение должно стать первой в истории космической посадкой частного космического аппарата. Кроме того, речь идет о первой более чем за 50 лет попытке прилунения, предпринимаемой американцами.

Аппарат Nova-C, получивший название Odysseus, вышел на орбиту на высоте 57 миль (92 км) над лунной поверхностью, сообщает Reuters.

Миссия IM-1 предпринята примерно через месяц после того, как у лунного аппарата другой компании, Astrobotic Technology, на пути к Луне произошла утечка в двигательной установке, что стало третьим случаем, когда частной компании не удалось совершить посадку на Луну, после неудачных попыток компаний Израиля и Японии.

При благоприятном развитии событий космический аппарат с набором научных приборов НАСА на борту постепенно снизит свою орбиту в течение следующих 24 часов и в четверг прилунится в кратере Малаперт А близ южного полюса Луны.

Odysseus был запущен шесть дней назад, 15 февраля, ракетой-носителем Falcon 9 с космодрома НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Если посадка пройдет успешно, то миссия IM-1 станет первым контролируемым спуском американского космического корабля на лунную поверхность со времен «Аполлона-17», когда в 1972 году там приземлился лунный корабль НАСА с Джином Сернаном и Гаррисоном Шмиттом.



Это станет также первой «мягкой посадкой» на Луну коммерческого аппарата и первой посадкой в рамках лунной программы НАСА Artemis.



Полет IM-1 зарегистрирован как миссия компании Intuitive Machines. Тем не менее, на борту зонда единиц полезной нагрузки НАСА: это приборы для сбора данных о лунной поверхности и окружающей среде в преддверии будущей пилотируемой лунной миссии НАСА в конце этого десятилетия.