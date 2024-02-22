9,5 млн лари в копилку «Мечты». TI о пожертвованиях правящей партии

За последний квартал 2023-го «Грузинская мечта» получила 9,5 миллионов лари в виде пожертвований, сообщает грузинское отделение Transparency International. В организации утверждают, что суммы, полученные правящей партией за три последних месяца, в пять раз превышают сумму, полученную за предыдущие три квартала, и в 13 раз – сумму пожертвований, полученных всеми остальными партиями.

Список партий по количеству пожертвований выглядит следующим образом:

«Грузинская мечта» – 9 464 000 лари

«Лело» – 330 305 лари

«Единое национальное движение» – 241 091 лари

«Поколения за Грузию» – 101 789 лари

«За Грузию» – 7665 лари

Европейские социалисты – 5450 лари

«Для народа» – 5300 лари

Консервативное движение – 2875 лари

«Дроа» – 2504 лари

Лейбористская партия – 2371 лари

Европейская Грузия – 438 лари

Всего у правящей партии за три последних месяца 2023 годы было 284 жертвователя, у остальных партий – 130.

Между тем, во второй половине 2023 года 11 компаний, связанных с жертвователями «Грузинской мечты», выиграли тендеры на сумму более 200 миллионов лари, сообщают в Transparency International. Причем пожертвования делались и через третьи лица, утверждают в организации: «помимо директоров и партнеров крупных бизнес-групп, часто донорами правящей партии являются люди, занятые на таких должностях в компаниях, как финансовый директор, геолог, механик, начальник цеха и т.д».

В TI выражают опасение, что они могут являться «фиктивными донорами, а реальные жертвователи скрыты, что является нарушением закона».