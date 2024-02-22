В Абхазии начата проверка из-за акции памяти Навального

В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что начали доследственную проверку в связи с акцией памяти российского оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 20 февраля.



В заявлении ведомства указано, что на сухумской набережной Махаджиров, у памятника жертвам политических репрессий «неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа А. Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего».

В МВД утверждают, что данный факт «вызвал волну возмущения» граждан Абхазии и гостей абхазской столицы.



«В настоящее время лица, совершившие настоящее действие установлены. Постамент памятника приведен в надлежащий вид. В УВД столицы были доставлены двое жителей г. Кирово-Чепец Кировской области Российской Федерации, временно пребывающие в г. Сухум – Карпин Валентин Владимирович, 1982 г.р. и Карпина Дарья Владимировна, 1981 г.р.. По данному факту проводится доследственная проверка», – указано в заявлении.

В МВД не уточнили, признаки какого правонарушения обнаружили в действиях россиян.

Отметим, что в России акции памяти прошли во многих городах. Затем неизвестные разрушали стихийные мемориалы, убирая цветы и другие памятные знаки.