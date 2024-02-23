Футбольный клуб «Карабах» прошел в 1/8 финала Лиги Европы

Азербайджанская команда «Карабах» проиграла португальской «Браге» со счетом 2:3, во втором матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Однако, учитывая, что в первой игре азербайджанская команда победила со счетом 4:2, по сумме двух матчей (6:5) клуб впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Во время последней встречи в ворота «Карабаха» голы забили Рожер Фернандеш, Альваро Джало и Симон Банза, из азербайджанской команды же отличились Матеус Силва и Нариман Ахундзаде.

Местные спортивные СМИ пишут, что «Карабах» уже 10 лет участвует в еврокубках, но только в декабре 2023 года впервые вышел в плей-офф Лиги Европы.

Также в 1/8 финала Лиги Европы вышли итальянские «Милан», «Рома», немецкий «Фрайбург», португальские «Бенфика», «Спортинг», чешская «Спарта» и французский «Марсель». В следующем раунде плей-офф эти команды встретятся с клубами, занявшими первые места на групповом этапе.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.