Наркопреступления в Грузии. С начала 2023-го были задержаны 270 человек

За два неполных месяца 2023 года в Грузии были задержаны 270 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, среди них 27 наркоторговцев, сообщил директор Департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе.

«Среди задержанных есть наркоторговцы, которые использовали традиционный метод сбыта наркотиков – из рук в руки, а также наркоторговцы, использовавшие метод размещения наркотиков в разных локациях. Есть и лица, незаконно провозившие через границу наркотики, которые прятали их в своем теле».

Среди задержанных – граждане Грузии, Ирана, Турции, Армении, Иордании, России, Казахстана, Украины, Беларуси, Ирака и Нидерландов, сообщает Купатадзе.

«На основании решения судьи полицейские произвели несколько «контролируемых закупок» наркотиков у лиц, арестованных по обвинению в незаконном хранении наркотиков, и тайно сделали аудио-видео записи. В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по всей стране, в качестве вещественных доказательств в местах, указанных обвиняемыми, а также при личном досмотре задержанных, их домов и автомобилей, изъято большое количество наркотических и психотропных веществ: героин, кокаин, Альфа-ПВП, суботекс, субоксин, метадон, ЛСД, мефедрон, амфетамин, экстази, гашиш и наркотическое растение Каннабис».

Полиция также изъяла у обвиняемых деньги, полученные от продажи наркотиков, в качестве доказательств, сообщил директор Департамента криминальной полиции.

Расследование ведется по разным статьям Уголовного кодекса Грузии. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.

Купатадзе заявил, что полиция расследует факты реализации наркотиков в сети:

«Мы постоянно выявляем интернет-магазины в так называемом даркнете и на различных телеграм-каналах. Обрабатываем полученную информацию, производим «контрольные закупки» и различные оперативно-розыскные мероприятия. Также в пределах возможностей блокируются упомянутые телеграм-каналы и другие интернет-магазины», - заявил Теймураз Купатадзе.