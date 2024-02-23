Всю неделю в Абхазии продолжается обсуждение скандального законопроекта об иноагентах. Помимо представителей НПО, которых этот закон в случае принятия коснется непосредственно, в него включаются и политики, журналисты, активисты общественных движений, эксперты в разных областях. Многие из них убеждены, что закон об иноагентах – лишь способ заглушить любые возможные протесты против других инициатив власти.

Так, в обращении движения ҲараҲПицунда говорится, что проект закона об иноагентах продиктован нуждами нынешнего правительства и является важной ступенью в серии дальнейших шагов:

«Им необходим этот закон, чтобы другие законы прошли без общественного возмущения. Будет закон об иноагентах – значит, можно будет запретить каждому высказываться против апартаментов, против продажи энергетики, недвижимости и т.д. Достаточно будет просто окрестить высказавшегося иноагентом. И коснется закон не только представителей общественных организаций, а каждого, кто неудобен. Мы считаем неприемлемой суть этого закона. О поиске врагов народа, о доносах, о запрете на слово, на свободу. Этот закон унижает достоинство не только тех, кого он будет выделять как неугодных, а каждого из нас. Этот закон делает наши силовые структуры – НКВДшниками, наших соседей – предателями, наш народ – «виновным населением». Это не закон Абхазии. Это закон 37-го года. Закон людей, готовых терпеть что угодно. Людей, которые боятся стоять на своей земле и говорить своим голосом. Сама мысль о его принятии – это преступление против самих себя».

Термин «виновное население», использованный в обращении ҲараҲПицунда, отсылает не к 1937 году и сталинско-бериевским репрессиям, а к более раннему и не менее трагическому эпизоду абхазской истории. «Виновными» в Российской империи абхазы стали в результате череды событий, начало которым было положено в ходе Лыхненского восстания 1866 года.

Интересно, что об ассоциациях с этим событием в связи с законопроектом об иноагентах написал в своем посте в соцсети Facebook абхазский экономист Ахра Аристава.

«Сложно понять тех, кто хочет избавить наш народ от того, чего нет. Это похоже на шарлатанство, когда вас лечат от болезни, которой вы не болеете. Можно ли избавить наших граждан от иностранного влияния, если его нет? К чему принимать закон об иноагентах, если в Абхазии нет ни одной организации, кроме как выступающих за дружбу с Россией… Самой России не надо наличие такого закона в Абхазии. В политике крайне важно знать историю и особенно историю собственного народа и государства. Нынешняя ситуация по избавлению нас от чего-то несуществующего, похожа на ситуацию Лыхненского восстания, когда абхазов хотели избавить от крепостного права, которого в Абхазии не было».

Исторические параллели действительно напрашиваются. За два года до Лыхненского восстания, в 1864 году, победой царских войск завершилась Русско-Кавказская война и началась массовая депортация в Османскую империю причерноморских адыгов. После окончания войны было упразднено Абхазское княжество, обладавшее в Российской империи правами автономии, и на его месте создан Сухумский отдел. В России отмена крепостного права произошла в 1861 году, в течение нескольких лет по всей империи проходили реформы, дошли они и до Абхазии.

26 июля 1866 года в центре крупнейшего абхазского села Лыхны, которое на протяжении веков было зимней резиденцией владетельных князей Абхазии, собрался сход абхазского народа. На нем было объявлено о реформе. Участник тех событий 20-летний Георгий Шервашидзе (сын Михаила Чачба, последнего владетельного князя Абхазии) писал впоследствии:

«Чиновник и ближайшее начальство, которым было поручено введение реформы, не потрудились даже изучить условия сословных отношений страны. Дело в том, что в Абхазии не существовало де-факто крепостной зависимости… Народ никак не мог понять, от кого и от чего его «освобождают». Власти не разобрались в социально-бытовых и сословных особенностях абхазского уклада жизни и спровоцировали своим грубым поведением народное возмущение. На сходе в Лыхны представители царской власти в очень грубой форме объявили, что народ освобождается от своих господ за определенный выкуп. Крестьяне «анхаю» (основная масса населения), считавшие себя свободными, возмутились, а князья и дворяне оскорбились, что они, оказывается, «владеют» не свободными людьми, а «рабами», с которыми были связаны молочным родством (аталычеством)».

Объясняя необходимость проведения реформы, начальник Сухумского военного отдела полковник Коньяр произнес фразу: «Ваши женщины снимут свои шаровары и будут ходить в платьях, как во всем мире». Неудачный перевод был воспринят как оскорбление, кто-то не выдержал и произвел выстрел… Такова принятая в абхазской историографии версия, есть и другая – о том, что восстание было спланировано, и все вышеописанное было лишь поводом. Как бы то ни было, в тот день были убиты спешно укрывшиеся во дворце владетельного князя полковник Коньяр, чиновники Черепов, Измайлов, четыре офицера и 54 казака.

Восстание стремительно распространилось по разным районам Абхазии, в нем приняли участие до 20 тысяч человек. 29 июля 1866 года, в самый разгар восстания, повстанцы провозгласили Георгия Шервашидзе владетельным князем Абхазии. Однако попытка реставрации княжества не увенчалась успехом. После подавления восстания многие его участники, в том числе Георгий Шервашидзе, были высланы из Абхазии. Особо ярых зачинщиков, среди которых были дворяне Маан, показательно расстреляли на Лыхненской площади. Абхазское население было полностью разоружено, под угрозой высылки был введен полный запрет на ношение огнестрельного оружия. В марте 1867 года началась депортация в Османскую империю, всего было выселено до 20 тысяч абхазов.

После восстания в Абхазии еще долго было неспокойно. Собственно «виновным населением» абхазы стали в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1877 году махаджирство абхазского населения в Турцию достигло пика: Абхазию покинули еще 50 тысяч абхазов. Всем абхазам, за исключением некоторых представителей аристократии, было запрещено селиться вблизи побережья и в городах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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