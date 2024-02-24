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Саакашвили: все эти два года меня больше всего мучает, что я не в Украине

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Экс-президент Михаил Саакашвили пишет, что все эти два года войны против российской агрессии, его больше всего мучает, что он не находится в Украине.

«Дорогая Украина, все эти два года меня больше всего мучает то, что я не нахожусь в Украине и лишен возможности бок о бок защищать тебя вместе с моими дорогими героическими защитниками, которыми горжусь и по которым так скучаю. Скорой заслуженной победы, в которой ни минуты не сомневаюсь. С любовью», - приводит текст письма SOVA.

Напомним, третий президент Грузии является гражданином Украины. Он был лишен грузинского гражданства после того, как получил украинский паспорт.

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