«Мир без Путина» - у секции интересов РФ в Грузии прошла акция протеста

У секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии прошла акция протеста, сообщает SOVA. Российские мигранты пришли с плакатами, выражающими протест действиям Кремля, протест против войны в Украине и солидарность украинскому народу.

Главные месседжи собравшихся - «Мир - Украине, свободу - России» и «Мир без Путина».

«Россия будет счастливой!» и «Слава Украине - героям слава!» - скандировали собравшиеся. На плакатах написано: «Слава Украине!», «Нет - войне!», «Мир без Путина», «Путин - убийца!» и другие протестные лозунги.

Кто-то на митинг принес условный «новый флаг РФ» - полотно с голубым и синим цветом, без красной полосы - символа крови.

На акции протеста, у стихийного мемориала, вспоминали Алексея Навального, убитого российскими властями 16 февраля в ИК-3 в Харпе в ЯНАО, где находился политик.