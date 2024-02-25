NDI опубликовал рекомендации, разработанные к парламентским выборам в Грузии

Национальный демократический институт NDI опубликовал рекомендации, разработанные к парламентским выборам 26 октября. В документе отмечается, что за восемь месяцев до выборов и за шесть месяцев до начала предвыборных кампаний наблюдается ряд положительных тенденций, в том числе: непоколебимая поддержка населением демократии, прав человека и верховенства закона, положительный настрой общества к полиции, снижение уровня мелкой коррупции в восприятии населения, возобновление практики обнародования правительственных постановлений для повышения прозрачности и внедрение инноваций для улучшения процессов в день выборов.

В то же время в государстве остаются серьезные вызовы, связанные с избирательными процессами, которые необходимо решить: поляризация, нападки на гражданское общество (в том числе наблюдательные организации), существуют подозрения в недобросовестном использовании административного ресурса в целях получения политических выгод, а также вопросы, связанные с внедрением новых избирательных технологий, говорится в документе.

«Правительству Грузии и всем другим заинтересованным сторонам дается возможность доказать приверженность инклюзивным, прозрачным и подотчетным выборам и демократическим ценностям», - отметил бывший глава представительства ЕС в Грузии Пер Эклунд, на презентации документа, передает SOVA.

Важную роль в обеспечении надежности выборов и защите глобальных демократических стандартов, по его словам, играют международные и местные миссии по наблюдению за выборами.

Между тем, до парламентских выборов в октябре 2024 года осталось достаточно времени, чтобы обеспечить благоприятную среду для выборов, что станет еще одним шагом вперед на пути демократического развития Грузии, отметила член делегации, региональный директор NDI по Евразии Ева Буша.