Топурия представил свой пояс чемпиона UFC на домашнем матче «Реала»

Чемпион UFC, проживающий в Испании грузинский спортсмен Илия Топурия стал гостем матча «Реала» против «Севильи».

Топурия представил болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» свой чемпионский пояс и нанес символический первый удар в матче «Реала» против «Севильи» (поединок завершился со счетом 1:0).

Топурия стал чемпионом UFC в полулегком весе благодаря победе нокаутом над Александром Волкановски на UFC 298.

Ранее «Реал» поздравил Топурия с победой: «Гордимся тем, что такой великий болельщик «Реала», как ты, стал чемпионом UFC».