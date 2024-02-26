Российским активистам отказывают в повторном въезде в Грузию – Куроптев

Директор Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев заявил об участившихся случаях отказов в повторных въездах в Грузию для политических активистов из России. Куроптев указывает на возможное политическое давление на сообщество со стороны грузинских властей.

«От лица фонда Free Russia Foundation на Южном Кавказе, я хотел бы выразить серьезную обеспокоенность недавними случаями очередных отказов в повторном въезде в Грузию российским политическим активистам и правозащитникам, проживающим в Грузии с начала вторжения России в Украину. В частности, только за прошлую неделю, с отказами столкнулись сразу два человека. В обоих случаях, на время ожидания обратного рейса, полиция в грузинских аэропортах изымала у активистов средства связи», – отметил он.

По информации Free Russia Foundation, в одном случае активист прибыл из России и был отправлен обратно, что может нести «прямые риски безопасности для тех россиян, которые вынуждены эвакуироваться с территории России из-за политического преследования».

«Оба активиста, получивших отказ на прошлой неделе, имели прямое отношение к кампании сбора подписей за кандидата в президенты, которую поддержала в январе этого года вся российская оппозиция», – рассказал Куроптев.

Он добавил, что такие действия грузинских властей «могут быть расценены не только как нарушение прав людей, которых по политическим мотивам лишили возможности вернуться в страну, уже несколько лет являющуюся их единственным домом, но и политическим давлением на любых людей и группы, которые не разделяют агрессивную политику Кремля и предпринимают в связи с этим какие-либо действия».

Напомним, что в Грузии собрали более 5 тысяч подписей в поддержку российского оппозиционера Бориса Надеждина, однако их не передали в ЦИК РФ, опасаясь, что подписи могли признать недействительными. При этом Надеждину позже все равно отказали в регистрации.