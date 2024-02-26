Сборная Грузии по стрельбе из пневматического оружия - чемпион Европы

Сборная Грузии по стрельбе из пневматического оружия и на 10 метров завоевала первое золото среди смешанных пар на чемпионате континента и стала чемпионом Европы, сообщает SOVA. Турнир проходит в городе Дьор в Венгрии с 24 февраля по 3 марта.

Первое место в соревнованиях смешанного парного разряда среди молодежи заняли Мариам Фродиашвили и Георгий Мумладзе, в финале обыграв немецкую пару Селину Беккер и Эдуарда Баумайстера со счетом 17:15.

Третье место заняла пара из Азербайджана.

От Грузии на нынешнем чемпионате Европы выступают Нино Салуквадзе, Лизи Киладзе, Мариам Маршава, Леван Кадагидзе, Цотне Мачавариани, Акакий Мосулишвили, Мариам Фродиашвили, Саломе Фродиашвили, Мариам Абрамишвили, Георгий Мумладзе, Иоанэ Хварешия и Шота Сумбадзе.

На турнире будут разыграны по две олимпийские путевки у мужчин и женщин в стрельбе из пневматической винтовки, а также в стрельбе из пневматического пистолета.