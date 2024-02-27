Российские эксперты: Грузия – «относительно дружественная»

Российский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций представил результаты ежегодного мониторинга и рейтинга «дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран».

Российские эксперты считают, что Грузия – «относительно дружественная». При этом по сравнению с прошлым годом рейтинговый балл «дружественности» немного сократился.

«Хотя внешнеполитический курс правительства (Грузии) носит явный антироссийский характер, режим экономических и гражданских коммуникаций смягчился: увеличился торговый оборот, возобновилось авиасообщение между странами, грузинская молодёжь активно интересуется российскими образовательными проектами и приезжает в нашу страну», – сказано в исследовании.

Впервые в список попали самопровозглашенные республики. Южная Осетия названа самой дружественной (93.5 балла из 100), Абхазия – на третьем месте (81.4). Второй в списке идет Беларусь (87.6).

Сильнее всех в худшую сторону изменились показатели Армении, что вызывает у российских экспертов тревогу. Они говорят, что политическая риторика, выступления руководства Армении «становятся всё более недружественными по отношения к России, хотя это и идёт вразрез с мнением армянского общества на глубинном уровне».

Молдова, которая в прошлом году была «относительно дружественной», на этот раз попала в рейтинг «недружественных». «Там растёт число антироссийских заявлений политиков, а также принимаемых властями решений», – указывают авторы доклада.

Таким образом, Молдова присоединилась к «недружественным» для России постсоветским странам – Эстонии, Литве, Латвии и Украине.