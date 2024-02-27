На минувшей неделе в Сухуме на культурно-деловой площадке Гума, бывшая платформа Бараташвили, было два культурных мероприятия – выставка работ абхазского художника Леварсы Бутба и презентация книги «Наедине с Сухумом».
21 февраля ко дню рождения известного абхазского художника Леварсы Бутба была приурочена выставка его работ, организованная на «Гуме» – площадке для выступлений и мероприятий. На ней можно было увидеть десять живописных полотен художника из частных коллекций и 32 оцифрованные и распечатанные копии его работ, сгоревших во время пожара в здании Национальной картинной галереи. Среди них афиша к спектаклю «Самоубийца», который ставили в Абхазском драматическом театре в 1996 году.
В день открытия выставки Леварсе Бутба исполнилось бы 64 года. Он ушел из жизни на пике творчества в 47 лет. Долго боролся со смертельной болезнью. Знал, что жизнь его скоро оборвется, но продолжал писать красочные полотна, темой которых был город Сухум.
Леварс Бутба – член Союза художников Абхазии, выпускник факультета станковой графики Тбилисской государственной академии художеств, участник выставок в Абхазии и во многих городах России. Его картины есть в частных коллекциях в США, в Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции и Японии.
На странице Леварсы Бутба в московской галерее «Шазина» можно прочитать отзыв искусствоведа Ксении Богемской об его творчестве:
«Живопись его приносит в мир красоту. Картины Бутба сотканы из ярких пятен насыщенного цвета. Из этой мозаики проступают очертания предметного мира – дома и башни Сухума, кипарисы, фонари, колонны. Пейзаж воспроизводит не фотографически точный облик места, а то, как художник воспринимает его своим внутренним взором. Это утопически прекрасный мир, где не бывает ни войн, ни страхов. Такой художник хотел бы видеть свою родину – Абхазию».
А 25 февраля на «Гуме» писательница Надежда Венедиктова и художник-скульптор Архип Лабахуа презентовали книгу «Наедине с Сухумом».
В аннотации к книге говорится о том, что писательница Надежда Венедиктова и скульптор Архип Лабахуа пытаются отрефлексировать взаимовлияние города и человека. Каждый из них исследует городское пространство по-своему: художник посредством своих скульптур, а писатель – вербально, и приглашают читателя заглянуть в свою творческую лабораторию.
В книге 200 цветных фотографий – художественная летопись современного Сухума и тексты писателя и художника. Надежда Венедиктова опубликовала «Сухумский драйв образца 80-х», «Терраса», «Одиночество. Беккет/Махарши», несколько стихов и эссе «Сухумский концептуальный дворик». Архип Лабахуа – представил размышления «Вчера – сегодня. Проекты в городе», «Кто я?» «1+1=1+1» и «Завтра – послезавтра. Проекты в городе».
Архип Лабахуа известен своими шестью скульптурами, размещенными на набережной. Буквально на днях в городе появилась еще одна его работа – «Рыбак».
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
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