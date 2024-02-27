На минувшей неделе в Сухуме на культурно-деловой площадке Гума, бывшая платформа Бараташвили, было два культурных мероприятия – выставка работ абхазского художника Леварсы Бутба и презентация книги «Наедине с Сухумом».

21 февраля ко дню рождения известного абхазского художника Леварсы Бутба была приурочена выставка его работ, организованная на «Гуме» – площадке для выступлений и мероприятий. На ней можно было увидеть десять живописных полотен художника из частных коллекций и 32 оцифрованные и распечатанные копии его работ, сгоревших во время пожара в здании Национальной картинной галереи. Среди них афиша к спектаклю «Самоубийца», который ставили в Абхазском драматическом театре в 1996 году.

В день открытия выставки Леварсе Бутба исполнилось бы 64 года. Он ушел из жизни на пике творчества в 47 лет. Долго боролся со смертельной болезнью. Знал, что жизнь его скоро оборвется, но продолжал писать красочные полотна, темой которых был город Сухум.

Леварс Бутба – член Союза художников Абхазии, выпускник факультета станковой графики Тбилисской государственной академии художеств, участник выставок в Абхазии и во многих городах России. Его картины есть в частных коллекциях в США, в Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции и Японии.