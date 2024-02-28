Ника Гварамия отказывается от доли и должности в телекомпании «Мтавари»

Основатель телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия отказывается от доли и должности генерального директора канала. Документы для регистрации этих изменений были внесены в Публичный реестр 27 февраля, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
Если ведомство зарегистрирует эти изменения, генеральным директором канала станет Георгий Габуния, который исполнял обязанности генерального директора с момента ареста Ники Гварамия.
Помимо генерального директора у телеканала «Мтавари» будет два директора. По решению акционеров компании, должности займут Георгий Курдадзе и Манучар Ахалая.
Согласно документам, представленным в Публичный реестр, Ника Гварамия передаст 12 процентов акций телекомпании «Мтавари» своей жене – Софо Лилуашвили.
После утверждения реестром решения о передачи акций владельцами «Мтавари» будут:
- зарегистрированная в Лондоне компания BGIM – 39,6%;
- Бакур Джахая – 37%;
- Софо Лилуашвили – 12%;
- Николоз Сисаури – 3%;
- Георгий Руруа – 2,5%;
- Мари Анна Руруа — 2,5%.
- «Университет Грузии» – 2%;
- Теймураз Василидзе – 1%;
- «Омега Моторс Групп» — 0,2%;
- «Омега Моторс Тбилиси» – 0,2%.
Напомним, что ранее Ника Гварамия объявил о плане создания новой оппозиционной партии.
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