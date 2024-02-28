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Ника Гварамия отказывается от доли и должности в телекомпании «Мтавари»

Ника Гварамия
Ника Гварамия

Основатель телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия отказывается от доли и должности генерального директора канала. Документы для регистрации этих изменений были внесены в Публичный реестр 27 февраля, сообщила грузинская служба Радио Свобода.

Если ведомство зарегистрирует эти изменения, генеральным директором канала станет Георгий Габуния, который исполнял обязанности генерального директора с момента ареста Ники Гварамия.

Помимо генерального директора у телеканала «Мтавари» будет два директора. По решению акционеров компании, должности займут Георгий Курдадзе и Манучар Ахалая.

Согласно документам, представленным в Публичный реестр, Ника Гварамия передаст 12 процентов акций телекомпании «Мтавари» своей жене – Софо Лилуашвили.

После утверждения реестром решения о передачи акций владельцами «Мтавари» будут:

  • зарегистрированная в Лондоне компания BGIM – 39,6%;
  • Бакур Джахая – 37%;
  • Софо Лилуашвили – 12%;
  • Николоз Сисаури – 3%;
  • Георгий Руруа – 2,5%;
  • Мари Анна Руруа — 2,5%.
  • «Университет Грузии» – 2%;
  • Теймураз Василидзе – 1%;
  • «Омега Моторс Групп» — 0,2%;
  • «Омега Моторс Тбилиси» – 0,2%.

Напомним, что ранее Ника Гварамия объявил о плане создания новой оппозиционной партии.

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