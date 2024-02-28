Ника Гварамия отказывается от доли и должности в телекомпании «Мтавари»

Основатель телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия отказывается от доли и должности генерального директора канала. Документы для регистрации этих изменений были внесены в Публичный реестр 27 февраля, сообщила грузинская служба Радио Свобода.

Если ведомство зарегистрирует эти изменения, генеральным директором канала станет Георгий Габуния, который исполнял обязанности генерального директора с момента ареста Ники Гварамия.

Помимо генерального директора у телеканала «Мтавари» будет два директора. По решению акционеров компании, должности займут Георгий Курдадзе и Манучар Ахалая.

Согласно документам, представленным в Публичный реестр, Ника Гварамия передаст 12 процентов акций телекомпании «Мтавари» своей жене – Софо Лилуашвили.

После утверждения реестром решения о передачи акций владельцами «Мтавари» будут:

зарегистрированная в Лондоне компания BGIM – 39,6%;

Бакур Джахая – 37%;

Софо Лилуашвили – 12%;

Николоз Сисаури – 3%;

Георгий Руруа – 2,5%;

Мари Анна Руруа — 2,5%.

«Университет Грузии» – 2%;

Теймураз Василидзе – 1%;

«Омега Моторс Групп» — 0,2%;

«Омега Моторс Тбилиси» – 0,2%.

Напомним, что ранее Ника Гварамия объявил о плане создания новой оппозиционной партии.