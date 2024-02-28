У разделительной линии задержан гражданин Грузии

СГБ Грузии сообщает, что российские военные незаконно задержали гражданина Грузии у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета. Служба госбезопасности уже активировала «горячую линию», которой управляет мониторинговая миссия ЕС.

Информация об очередном факте незаконного задержания незамедлительно доведена до сопредседателей и международных партнеров Женевских международных дискуссий.

«Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии в кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия на оккупированных территориях, как и вдоль линии оккупации, несут оккупационные силы», - сказано в заявлении СГБ.