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Гаглоев освободил от должности главу югоосетинской разведки

Алексей Варзиев
Алексей Варзиев

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ об освобождении Алексея Варзиева от должности руководителя Службы внешней разведки (СВР). Указ югоосетинского лидера опубликован на его официальном сайте.

Ещё одним указом Алан Гаглоев возложил обязанности руководителя службы на заместителя главы СВР – Андрея Гаглоева.

Полковник запаса ФСБ России Алексей Варзиев руководил югоосетинской разведкой с 2017 года. Он также занимает должность президента югоосетинской Федерации рукопашного боя.

В октябре 2023 года Варзиев дал интервью агентству «Рес», заявив, в частности, что Грузия «не намерена отказываться от своих реваншистских идей вернуть в свой состав территории Южной Осетии и Абхазии».

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