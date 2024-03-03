Организаторы сообщили об отмене российской конференции по ИИ в Тбилиси

Отменена российская конференция по искусственному интеллекту OpenTalks.AI которая должна была пройти 6-7 марта в Тбилиси, в Pullman Tbilisi Axis Towers, сообщает агентство «Новости-Грузия.

«Конференция в Тбилиси отменяется. По независящим от нас причинам. Нам очень больно и грустно, но такова ситуация», - написали организаторы конференции в Facebook.

В заявлении отеля Pullman Tbilisi говорится: «После того, как нам стала известна дополнительная информация о конференции OpenTalks.AI, руководство Pullman Tbilisi Axis Towers приняло решение не проводить указанное мероприятие на территории отеля. Решение отменить конференцию OpenTalks.AI, независимо от потенциальных финансовых последствий, подчеркивает приверженность и непоколебимую поддержку Pullman принципов международного сотрудничества и ценностей».

СМИ обратили внимание, что в качестве участников конференции в Тбилиси были заявлены представители российских организаций, находящихся под санкциями.

Конференция проводилась в России с 2018 года, но в прошлом году местом встречи стал Ереван. В этом году организаторы обещали обширную программу в Грузии - кроме конференции экскурсии, дегустации и лыжный тур. Участникам и партнерам организаторы обещают вернуть деньги.