В Грузию прибывает президент Исландии

5 марта Тбилиси с официальным визитом посетит президент Исландии Гудни Йоханнессон. Об этом сообщили в администрации грузинского президента.

В рамках визита во дворце Орбелиани состоится встреча Йоханнессона с президентом Грузии Саломе Зурабишвили с глазу на глаз, затем в расширенном составе, после чего президенты выступят с совместными заявлениями.

Запланированы встречи президента Исландии с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Йоханнессон также примет участие во встрече грузинских и исландских бизнесменов, которая пройдет в формате круглого стола с участием первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили.

В рамках визита президента Исландии запланированы встречи членов его официальной делегации с представителями властей Грузии.

В ходе визита президент Исландии также прочтет студентам Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили публичную лекцию.