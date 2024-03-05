Президент Исландии прибыл в Грузию и попросил называть его Гудуной Иванишвили

В Грузию с официальным визитом прибыл президент Исландии. Гудни Йоханнессона и его делегацию в Тбилисском международном аэропорту встретили глава администрации президента Грузии Натия Сулава и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.

Позже президент Исландии встретился с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. В ходе встречи главы государств говорили о ситуации на территориях за разделительной линией.

«Мы также подробно обсудили сегодняшний стратегический вызов: новые шаги, новую военную базу в Очамчире, о которой Россия заявляет как о проекте, и передачу аэропорта России, что представляют собой новые агрессивные шаги в отношении Грузии и дестабилизирующие шаги в направлении Черного моря. Следует отметить, что президент Йоханнессон выразил желание посетить линию оккупации и на месте ознакомиться с тяжелыми последствиями российской оккупации», – сказала Саломе Зурабишвили.

В свою очередь Гудни Йоханнессон заявил, что Исландия «приветствует желание Грузии вступить в Евроатлантический альянс» и о готовности поддержать государство в этом направлении.

«У Грузии большой потенциал, и мы готовы сотрудничать с Грузией. Все упомянутые вами аспекты нами учтены… Исландия и Грузия – очень маленькие страны, поэтому нам необходимо, чтобы соблюдалось международное право… Исландия с первого дня осудила агрессию России в Украине и предложила Украине помощь. Мы принимали вынужденных переселенцев из Украины в Исландии. В этом процессе мы осознали, что необходимо заявить о поддержке соседних с Россией стран и осудить любую агрессию», – заявил Гудни Йоханнесон.

Президент Исландии рассказал, что мечтал посетить Грузию с 1990 года, после встречи с грузинскими студентами в одном из английских университетов, где он читал лекции. Он также выразил надежду, что в Грузии его будут называть Гудуной Иванишвили.

«Помню, когда я впервые встретил своих грузинских друзей, они сказали мне, что мое имя – Гудни Йоханнессон переводится на грузинский как Гудуна Иванишвили. Я буду рад, если в ближайшие несколько дней в Грузии меня будут знать под этим именем…. Гудуна Иванишвили рад находиться сегодня в Грузии», – сказал он.

В рамках визита президента Исландии в Грузию запланированы встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Йоханнессон также примет участие во встрече грузинских и исландских бизнесменов, которая пройдет в формате круглого стола с участием первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили.