В Азербайджане провели рейд в офисе Toplum TV

Полиция провела сегодня рейд в офисе независимого СМИ Toplum TV в Баку. Сообщается о задержании около 10 журналистов, работающих на издание, два члена гражданского движения NIDA, а также члены Третьей республиканской платформы, созданной в преддверии досрочных президентских выборов.

Родственники журналистов утверждают, что их посадили в полицейскую машину и увезли с места происшествия.

В МВД заявили, что обыск связан с «расследованием информации о деятельности группы лиц».

ToplumTV – один из немногих оставшихся критических голосов в Азербайджане. СМИ вещает ежедневно, освещает острые темы и предоставляет эфир лидерам оппозиции и несогласным.

Журналисты расследовательской сети AbzasMedia были задержаны в конце прошлого года по обвинению в контрабанде, которое они отрицают и считают, что за этими репрессиями стоит их профессиональная деятельность.

С тех пор проправительственные СМИ провели явно спланированную кампанию против Toplum TV и Meydan TV, азербайджанских служб Радио Свобода и Би-би-си. Их обвиняют в умалении достижений правительства во всех сферах, включая восстановление контроля над территорией Нагорного Карабаха.