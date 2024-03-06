На днях в Республиканской больнице в Абхазии были проведены первые в истории местной медицины бариатрические операции, то есть хирургические вмешательства с целью последующего серьезного снижения избыточного веса человека. Шесть операций были осуществлены совместно абхазскими и турецкими хирургами.

За несколько месяцев до этого медики из Абхазии ездили в Турецкую Республику, где, при поддержке местной абхазской диаспоры, проходили обучение данному виду оперативного вмешательства.

В видеопубликации пресс-службы Минздрава Абхазии министр Эдуард Бутба рассказал:

«Благодаря помощи турецкой абхазской диаспоры, некоторое время назад сотрудники Республиканской больницы поехали на стажировку в Турецкую Республику, в ведущие клиники. Прошли сначала месячную, потом двухнедельную стажировки в этих клиниках. Сейчас они вернулись сюда. Работают в нашем ведущем центре «Республиканская больница». Приехал профессор, их наставник, который помогал, обучал их в Турецкой Республике. Сегодня бариатрическая служба развивается в Абхазии. Наши абхазские коллеги полностью участвовали в операциях. Очень много этапов они провели самостоятельно, под контролем турецкого коллеги, уважаемого профессора. Мы будем и впредь развивать бариатрическую службу в Республике Абхазия. Сейчас мы говорим, что вот такой мастер-класс был проведен в Республиканской больнице, а в планах у нас – и относительно онкологической службы, они также готовы приехать и оказывать помощь, показывать мастер-классы в национальном онкологическом центре. И в последующем нашими хирургами будут проводиться оперативные онкологические вмешательства. За что хотел бы отдельно поблагодарить нашу абхазскую диаспору в Турции», – сказал глава абхазского Минздрава.

Главврач Республиканской больницы Эрик Хагба, в свою очередь, отметил, что в этом медучреждении есть все технические условия для проведения такого вида операций:

«Весь подготовительный этап к проведению бариатрической операции на желудке занимал около четырех месяцев. Сегодня мы уже имеем возможность проводить эти операции у себя дома. К нам приехал наш турецкий коллега Кайям, который совместно с нашими хирургами провели эти операции. Через какое-то время – полгода, год – пациенты с избыточной массой тела уже будут нуждаться в коррекции после операции. Мы в состоянии это будем сделать, то есть замкнем весь цикл на Республиканской больнице».

Шестерым пациентам в Сухуме – четверым женщинам и двоим мужчинам – уменьшили желудки, сократив хирургически их размеры до 20 процентов. Через примерно полгода, при резком сокращении потребляемой пищи, они должны существенно потерять в весе.

Вопреки расхожему мнению, борьба с ожирением имеет отнюдь не только эстетическое значение: избыточный вес, особенно в немолодом возрасте, способствует развитию разных болезней и ухудшению здоровья. При этом лишний вес стал настоящим бичом человечества в последние десятилетия, чему есть немало причин – гиподинамия, неправильное питания и так далее. Изнуряющие диеты, к которым прибегает множество людей, часто не приводят к желаемому результату, многие, сбросив несколько килограммов, очень быстро их набирают.

Термин «бариатрия» в целом можно использовать по отношению к любым способам снижения лишнего веса (например, путем соблюдения диеты или медикаментозным лечением), однако исторически сложилось так, что, когда говорят о бариатрических методиках, прежде всего имеют в виду хирургию лишнего веса. Есть и такой метод, как бандажирование – на верхнюю часть желудка накладывается кольцо, сжимающее желудок и дающее пациенту ощущение его наполненности. Для бандажа обычно используется манжета из силикона. Но бандажирование дает только временный эффект.

Статистика, опубликованная журналом Our World in Data и основанная на данных из 195 стран мира, свидетельствует о наличии ожирения и избыточной массы тела в среднем у 39 % взрослых в возрасте 18 лет и старше. Есть страны, где практически все население поголовно страдает этим недугом. Причем среди таких рекордсменов отнюдь не США или Мексика, знаменитые своим фастфудом, а острова Тихоокеанского региона. Печальный рекорд там держит остров Науру – одно из немногих государств, признавших независимость Республики Абхазия. Практически 9 из 10 жителей острова (88,5 %) страдают от избыточного веса. В США, для сравнения, ожирение есть у 68 % населения, и они занимают 15-е место в этом печальном рейтинге. Самый низкий процент людей с избыточным весом на протяжении многих лет фиксируется во Вьетнаме, Индии и Бангладеш.

Данные по Абхазии в названном журнале, по понятным причинам, не приводятся, но ясно, что и здесь существует эта проблема. Сейчас операцию сделали шестерым пациентам, но желающих было в несколько раз больше, однако у этих потенциальных пациентов нашлись противопоказания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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