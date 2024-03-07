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Лидер «Гирчи» сообщил, что подвергся физическому нападению

Яго Хвичия
Яго Хвичия

Лидер грузинской оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия подвергся физическому нападению. Депутата доставили в клинику, сейчас его состояние здоровья удовлетворительное, сообщили грузинские СМИ.

Хвичия говорит, что конфликт произошел накануне ночью, когда неизвестный ворвался в офис «Гирчи» и словесно оскорбил членов партии.

«Все это вызвано грязной пропагандой «Грузинской мечты» и Патриархии. В офис пришел человек, брата которого мы в свое время освободили от армии с помощью «Библейской свободы». Потом он уехал в Америку. Теперь его брат, опираясь на пропаганду отца Шалвы, решил, что мы предали Сатане его брата. Он пришел в офис качать права. Я вмешался и он наотмашь ударил рукой», – говорит Хвичия.

По словам политика, он не сотрудничает со следствием и не обращался в полицию. В МВД при этом заявили, что начало расследование по статье 124 УК Грузии – причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

  • Партия «Гирчи», используя пробел в законе, помогала военнообязанным избегать призыва с помощью удостоверения «священнослужителя». Этим воспользовались тысячи призывников.
  • В прошлом году в Оборонный кодекс были внесены изменения, согласно которым «священнослужителей» «Библейской свободы» не будут освобождать от службы, при этом они смогут проходить альтернативную службу.

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