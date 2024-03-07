Оппозиция призвала жителей Абхазии к участию в выборах президента РФ

Абхазская оппозиция обратилась к гражданам России, проживающим на территории самопровозглашенной республики.

«Призываем принять активное участие в предстоящих выборах Президента Российской Федерации, которые состоятся 15-17 марта 2024 года. Надеемся, что власти Абхазии сумеют организовать процесс волеизъявления граждан на самом высоком уровне. У всех, кто хочет принять участие в голосовании, должна быть такая возможность», – сказано в заявлении.

Оппозиционные силы говорят, что Россия – «верный друг и союзник, признавший в 2008 году независимость Республики Абхазия».

«Мы высоко ценим братские отношения между нашими странами и с большой благодарностью относимся к роли нынешнего Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в судьбе нашей Родины. С 15 по 17 марта 2024 года на выборах Президента России нам необходимо проявить присущую нам сплоченность и солидарность, как это делают добровольцы из Абхазии, сражающиеся за свободу Донбасса и мир во всем мире», – говорится в обращении, которое подписали общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа», «Наша столица», партии «Форум народного единства Абхазии» и «Апсны».

Выборы президента РФ будут проводиться в Абхазии 17 марта. Планируется открытие 30 избирательных участков.

По информации российских СМИ, около 130 тысяч жителей Абхазии наряду с абхазским имеют и гражданство РФ.