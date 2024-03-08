В Азербайджане продолжаются задержания журналистов и активистов

В Баку задержаны один из основателей «Платформы III Республика» Руслан Иззетли и учредитель независимого издания ToplumTV Алескер Мамедли.

«Много задержанных, нуждаемся в адвокатах», — написала в соцсетях Хадиджа Исмаил, главный редактор ToplumTV.

Ранее в Азербайджане завели уголовные дела о «контрабанде по предварительному сговору лиц» против трех сотрудников Toplum TV – корреспондента Фарида Исмайлова, видеоредактора Мушвига Джаббара, менеджера по социальным сетям Эльмира Аббасова.



Джаббара и Аббасова задержали после обыска в офисе редакции, а Исмаилова – у него дома, где силовики также провели обыск, во время которого у журналиста, по неподтвержденной информации, изъяли 3100 евро.



«Сейчас двери нашего офиса опечатаны следственным органом. Независимо от воли следствия, мы продолжим деятельность Toplum TV. Сейчас работаем над переходным планом и намерены обеспечить продолжение работы, которая очень важна. Мы предпримем юридические шаги для возвращения оборудования и открытия офиса», – заявила в комментарии изданию Turan Хадиджа Исмаил.



Она также сообщила, что после обыска и изъятия оборудования Toplum TV было изменено название Youtube-канала издания и удален архив видеоматериалов, в котором насчитывалось более 3600 роликов.

Шестого марта силовики провели обыск и затем опечатали офис редакции Toplum TV. После обыска были задержаны и доставлены в главное управление полиции Баку 14 сотрудников издания. После полуночи силовики отпустили 11 журналистов, передает «Настоящее время».

В Госдепартаменте США осудили преследование сотрудников Toplum TV и призвали власти Азербайджана освободить всех людей, несправедливо задержанных по политически мотивированным делам.

Независимое издание Toplum TV известно своими материалами о правах человека и коррупции. Оно предоставляет эфир лидерам азербайджанской оппозиции и гражданским активистам.

В конце 2023-го и начале 2024 года были задержаны и арестованы шестеро сотрудников азербайджанского независимого издания Abzas Media: директор издания Ульви Гасанлы, его заместитель Магомед Кекалов, главный редактор Севидж Вагифгызы, корреспондентки Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова, а также сотрудничавший с изданием журналист-расследователь Хафиз Бабалы. Им всем вменили контрабанду, «совершенную группой лиц по предварительному сговору».

Также в этот период были задержаны и арестованы три сотрудника независимого интернет-телевидения Kanal 13: Азиз Оруджев, Руфат Мурадлы и Теймур Керимов, а также сотрудничавший с этим медиа независимый журналист Шамо Эминов. Им предъявили обвинения в контрабанде и вымогательстве.

В защиту арестованных журналистов выступили многие международные организации. Так, «Репортеры без границ» (RSF) призвали Совет Европы «напомнить режиму о его обязательствах и потребовать освобождения всех журналистов». По мнению RSF, происходящее – это «охота на немногих оставшихся в Азербайджане журналистов независимых СМИ». Правозащитная организация Amnesty International также назвала эти аресты репрессиями против независимых СМИ. «В настоящее время мы наблюдаем очевидную новую эскалацию репрессий в отношении независимых СМИ», – сказала исследовательница Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.