В Адигени, на юге Грузии, произошел конфликт на религиозной почве

Десятки жителей Адигени вместе с православными священниками устроили протестную акцию, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву, пишет издание «Батумелеби».

Адигени – поселок городского типа и муниципальный центр в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии. Он находится на трассе Ахалцихе-Батуми. Население – менее тысячи человек.

Мечети в Адигени нет. По пятницам мусульмане собираются на молитву в доме местного жителя Юсуфа Микеладзе. Телеканал «Мтавари» поясняет, что здесь функционирует духовный центр.

Сегодня толпа перекрыла дорогу, чтобы никто не мог добраться до места. Несколько мужчин пришли прямо к дверям дома. Они требовали, чтобы находящиеся внутри вышли на разговор и угрожали им физической расправой. Несколько раз ситуация накалялась. Дело почти дошло до массовой драки, но вмешалась полиция.

Успокаивать протестующих пришлось мэру Адигени Гоце Кимадзе. Он пообещал, что «мечеть закроют». По его словам, муниципалитет выкупит дом у Микеладзе и потом туда заселят социально незащищенных.

«Закроется и молитв не будет. Это очень большое наше пожелание, чтобы так было. Мы никому не мешаем, нужно молиться, но здесь эта мечеть открыта в нарушение всех законов и это вызывает волнения. Я вас понимаю», – обратился Кимадзе к собравшимся, забравшись на высокий забор. По его словам, ранее сам Микеладзе пообещал, что на молитвы в его доме собираться не будут, что было «фактически выполнено».

Телеканал «Пирвели» уточняет, что в понедельник у мэра должна состояться встреча и с мусульманским населением. Они ждут от властей не только компромиссных предложений, но и гарантий безопасности.

Муфтий Хуло Аслан Абашидзе, приехавший сегодня в Адигени, указал, что в действительности молебны в доме Микеладзе никому не мешают и не представляют проблемы, но отдельные лица, в числе которых местный священник, занимаются подстрекательством.

По данным «Мтавари», некоторые участники сегодняшней акции доставлены в полицию на опрос. МВД Грузии комментариев о ситуации в Адигени не распространяет. Журналистам в пресс-службе ведомства заявили, что никакой конфронтации в поселке не было.