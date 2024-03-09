Армения рассматривает возможность членства в ЕС – глава МИД

Армения рассматривает возможность подачи заявки на вступление в Евросоюз, заявил в пятницу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян интервью турецкому каналу TRT.

«Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Я не раскрою секрета, если скажу, это включает идею членства в ЕС», - сказал глава МИД Армении в кулуарах дипломатического форума в Анталье.

По его словам, сейчас для страны в приоритете углубление сотрудничества с Западом и одновременно урегулирование отношений с соседними государствами. При этом Ереван также старается сохранить старые связи.

Заявление Мирзояна последовали за сообщениями в армянской прессе о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует начать процесс подачи заявки на вступление в ЕС к концу 2024 года, пишет агентство «Новости-Грузия».