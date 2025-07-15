Обзор грузинской прессы

14 июля в результате обрушения части здания в районе «вокзальной площади» погибли два человека. Погибшие граждане - Дато Бартая и Манана Дарахвелидзе. Племянница последней, Майя Кобаидзе, обвинила в гибели своей тёти столичную мэрию, в социальной сети она написала:

«Кахи Каладзе, мэрия Тбилиси, как вы спите по ночам?! Моя тётя, (сестра моей матери) Манана Дарахвелидзе, сегодня была погребена под тоннами обломков и скончалась на месте. Она не хотела никого беспокоить и в холод, и в жару стояла в своём маленьком магазинчике ради 20 лари в день! Её мечтой было приезжать в Рачу, в свой маленький дом, хотя бы раз в год, и, как она сама говорила, копила на это деньги круглый год! Одно предупреждение, один небольшой деревянный барьер спасли бы нас от этой трагедии! Сколько же нам бояться выходить из дома! Полная жизни, здоровая, она сегодня пошла на работу, а теперь лежит в морге».

Одной из первых о втором погибшем рассказала в социальных сетях гражданская активистка Саломе Симония.

«Один из погребённых под бетоном на вокзале – 40-летний Дато Бартая из села Балди в Самегрело. Он был очень порядочным и благородным человеком. У него не было родителей. Он зарабатывал на жизнь физическим трудом. У него была только сестра, которая в момент трагедии находилась рядом. К счастью, она выжила», — написала Симония.

После трагического происшествия мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил журналистам, что представители местной районной администрации ранее провели несколько совещаний с жителями на тему «замены корпуса».

«Мы обещали общественности в 2021 году разработать конкретную программу, которая позволит нам заменить аварийные здания в городе. Такая программа существует, но есть сложности, связанные с тем, что невозможно получить стопроцентное согласие населения», — сказал Каладзе.

Градоначальник заявляет, что якобы распространенная некоторыми критиками информация о том, что столичные власти имеют возможность эвакуировать жителей аварийных зданий без их согласия, не соответствует действительности.

«Заявляю вам со всей ответственностью: таких законодательных изменений не было. Если это неправда, то я сегодня же уйду в отставку. Такие изменения не были внесены, чтобы муниципалитет мог выселять людей из своих домов без 100% согласия. Это происходило до 2012 года», — цитирует Каладзе информационное интернет издание Ambebi.ge.

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Один из основных секторов экономики Грузии – энергетический - сегодня практически бездействует, 88 проектов по строительству гидроэлектростанций заморожены, пишет газета «Резонанси». Страна, благодаря своему выгодному географическому положению и обилию возобновляемых источников энергии, всегда привлекала внимание инвесторов, но сегодня она столкнулась с противоположной реальностью, заявила в интервью изданию исполнительный директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии Майя Меликидзе.

«Инвесторы, которые должны были вкладывать средства в гидроэнергетику, переключились на солнечную. Хорошо, что они не ушли из сектора совсем. Я очень надеюсь, что это временно, и мы не будем увеличивать импортозависимость, это будет серьёзным испытанием... Необходимо построить Намахванскую, Ненскра и Худонскую ГЭС, потому что они принесут долгосрочную выгоду… Из года в год импорт увеличивается на 3-5%, и на это есть свои причины: условия жизни людей улучшаются, и всё это требует энергии. Кроме того, когда мы говорим о технологическом прогрессе – он немыслим без электроэнергии… Учитывая происходящее в регионе, темпы развития страны медленные», — говорит Меликидзе.

Директор аналитического центра «Мировой опыт для Грузии» Мурман Маргвелашвили утверждает, что в стране нехватка и «квалифицированных инвесторов».

«Капиталовложений в энергетический сектор недостаточно. Это означает, что инвестиционная среда не позволяет привлечь квалифицированных инвесторов. Существует мнение, что, поскольку у нас есть трудности с привлечением инвесторов, правительство должно использовать собственные ресурсы. Это неправильный подход. Государство не может строить гидроэлектростанции, оно должно создать здоровую бизнес-среду для инвесторов и использовать имеющиеся ресурсы для реализации социально-экономических программ. Государственные деньги должны направляться на такие проекты, а в энергетике необходимо создавать условия и привлекать добросовестных инвесторов. В секторе действительно существует серьёзная проблема: развитие отрасли заходит в тупик. Мы видим, что электричество, вода и газ отключаются как минимум раз в неделю. В стране не хватает крупных инновационных проектов, есть ряд проблем, которые пока не нашли должного решения», — заявил Мурман Маргвелашвили.

Издание напоминает, что одна из крупнейших инвестиций в энергетический сектор за последние 15 лет была сделана в 2019 году (262 млн. долларов США), позже этот показатель существенно ухудшился и в 2020 году составил всего 25,5 млн долларов. Этот факт логичен и с точки зрения того, что на фоне пандемии экономическая активность была снижена до минимума, говорится в статье. Впоследствии инвестиции в сектор относительно оживились, и в 2021 году в энергетику было вложено в общей сложности 183 млн. долларов. А затем пошла тенденция к снижению инвестиций в энергетический сектор, в 2024 году их объем составил 127 млн. долларов пишет издание.

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«Оползни, наводнения и другие стихийные бедствия уже на повестке дня, необходимо принимать меры», заявила в интервью информационному изданию BusinessPressNews Нино Чхобадзе, председатель движения «Зелёные Грузии – Друзья Земли». По её словам, уже есть геологический бюллетень на 2025 год, содержащий информацию о геологических исследованиях, который показывает, что в Аджарии и на Триалетском хребте могут возникнуть серьезные проблемы в этом плане.

«Уже сегодня вы видите, что у нас серьёзные проблемы в нескольких местах: в Тушети, Хевсурети, Харагаули и других. Нам предстоит серьёзная работа. Бюллетень на 2025 год показывает, что новые оползневые процессы очень активны, это ожидаемо, мы знаем и можем это прогнозировать. В этом отношении наиболее критичными являются Центральный Кавказ и Малый Кавказ, то есть Аджария и Триалетский хребет», – утверждает Нино Чхобадзе.

Специалист призывает власти к принятию соответствующих мер.

«Эти процессы уже начались, им нужно уделить внимание. Необходимо создать системы предварительного оповещения. Мы знаем, что существуют зоны риска, теперь необходимо опубликовать выводы, над которыми велась работа», – заявила Нино Чхобадзе в интервью изданию.

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