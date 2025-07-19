Трамп подал иск на $10 млрд против WSJ и ее владельцев

Президент США Дональд Трамп подал иск против владельца газеты The Wall Street Journal компании News Corp, основателя News Corp медиамагната Руперта Мердока и двух репортеров WSJ. Он требует компенсацию в размере не менее 10 миллиардов долларов за публикацию, в которой утверждается, что в 2003 году Трамп якобы отправил Джеффри Эпштейну поздравительное письмо с откровенным рисунком и намёком на «общие секреты». Трамп настаивает, что статья носит заведомо ложный характер и нанесла огромный ущерб его репутации и финансовым интересам.

Иск подан в федеральный суд Южного округа Флориды. «Жду с интересом, когда Руперт Мердок будет давать показания в суде... Это будет занятно!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Представитель компании Dow Jones, которая является издателем WSJ, в официальном комментарии по поводу подачи Трампом иска заявил:

«Мы полностью уверены в строгости и точности нашей журналистской работы и намерены решительно защищаться от любых исков». Dow Jones - дочерняя компания News Corp.

Джеффри Эпштейн — финансист, обвинявшийся в создании действовавшей много лет сети по вербовке и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. В 2019 году он покончил с собой в тюрьме, находясь под арестом. Его сообщница Гислейн Максвелл была осуждена в 2021 году и отбывает 20-летний срок.

Сторонники Трампа подозревают, что власти скрывают связи Эпштейна с влиятельными фигурами. Под давлением общественности Трамп поручил генпрокурору Пэм Бонди добиваться рассекречивания протоколов большого жюри по делам Эпштейна и Максвелл. Минюст уже подал соответствующее ходатайство, пообещав защитить личные данные жертв.

Согласно публикации в Wall Street Journal, письмо Трампа якобы входило в подарочную книгу ко дню рождения Эпштейна. В нем содержались фразы, обрамлённые рисунком обнажённой женщины, и подписью «Дональд». Трамп, который дружил с Эпштейном, утверждает, что разорвал отношения с ним задолго до его первого ареста.

Ожидается, что даже после возможной публикации протоколы большого жюри будут частично отредактированы и не раскроют всех деталей. Такие материалы могут содержать неподтверждённые данные, не предназначенные для судебного разбирательства.