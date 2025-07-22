Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Глава минфина США призвал союзников ввести вторичные санкции против России

Скотт Бессент (архивное фото)
Скотт Бессент (архивное фото)

Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейских союзников США присоединиться к вторичным санкциям против импортеров российских энергоносителей в случае одобрения таких санкций Конгрессом США.

В понедельник в ходе интервью телеканалу CNBC Бессент сообщил, что Сенат Соединенных Штатов согласился с мнением президента Трампа о том, что торговые пошлины являются инструментом достижения политических целей и призвал европейские страны, «которые говорили о большой игре, последовать за нами, если мы введем эти вторичные пошлины».

Речь идет о законопроекте, рассматриваемым Сенатом, которым предусматривается введение 500-процентных импортных пошлин на товары стран, закупающих у России нефть. Министр финансов, впрочем, упомянул 100-процентные пошлины. 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести «жестокие» пошлины против России, если она откажется пойти на перемирие с Украиной в течение пятидесяти дней. Позже Белый дом разъяснил, что пошлины также будут введены в отношении товаров стран, закупающих российскую нефть.

В интервью CNBC министр финансов США также сообщил о том, что закупки Китаем российской и иранской нефти будут одной из тем американо-китайских переговоров об импортных пошлинах. «Китайцы, к сожалению, крупные покупатели подвергнутой санкциям иранской и российской нефти, и мы можем начать обсуждать эту тему», - подчеркнул Скотт Бессент.


XS
SM
MD
LG