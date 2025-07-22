Глава минфина США призвал союзников ввести вторичные санкции против России

Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейских союзников США присоединиться к вторичным санкциям против импортеров российских энергоносителей в случае одобрения таких санкций Конгрессом США.

В понедельник в ходе интервью телеканалу CNBC Бессент сообщил, что Сенат Соединенных Штатов согласился с мнением президента Трампа о том, что торговые пошлины являются инструментом достижения политических целей и призвал европейские страны, «которые говорили о большой игре, последовать за нами, если мы введем эти вторичные пошлины».

Речь идет о законопроекте, рассматриваемым Сенатом, которым предусматривается введение 500-процентных импортных пошлин на товары стран, закупающих у России нефть. Министр финансов, впрочем, упомянул 100-процентные пошлины. 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести «жестокие» пошлины против России, если она откажется пойти на перемирие с Украиной в течение пятидесяти дней. Позже Белый дом разъяснил, что пошлины также будут введены в отношении товаров стран, закупающих российскую нефть.

В интервью CNBC министр финансов США также сообщил о том, что закупки Китаем российской и иранской нефти будут одной из тем американо-китайских переговоров об импортных пошлинах. «Китайцы, к сожалению, крупные покупатели подвергнутой санкциям иранской и российской нефти, и мы можем начать обсуждать эту тему», - подчеркнул Скотт Бессент.



