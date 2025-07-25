Представители правительства Грузии дают понять, что не собираются выполнять рекомендации Еврокомиссии к концу августа, несмотря на риск потери безвизового режима с ЕС. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал происходящее шантажом и отметил, что, если придется выбирать между миром и стабильностью, с одной стороны, и безвизом с другой, Грузия выберет первое, потому что второе для нее - не экзистенциальный вопрос. Как далеко в этом случае готовы зайти в Брюсселе? На этот и другие вопросы отвечает европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

- Нет никаких признаков того, что Тбилиси собирается выполнить требования Еврокомиссии к концу августа, чтобы не допустить отмены безвизового режима с ЕС. Ираклий Кобахидзе заявил, что для страны это не экзистенциальный вопрос. Насколько далеко готовы зайти в ЕС и насколько серьезен августовский дедлайн?

Рикард Йозвяк: ЕС действительно серьезно настроен на приостановку безвизового режима для Грузии. Я никогда не думал, что это возможно, потому что либерализация визового режима в 2017 году была блестящим решением. Это было одним из достижений, которыми ЕС очень гордился. Я думаю, это одно из тех решений, которое грузины действительно ощутили. Возможно, это единственное решение ЕС, которое каждый грузин может оценить положительно.

Я не думаю, что приостановка безвиза произойдет 1 сентября. Но это, вероятно, случится в какой-то момент осенью

ЕС настроен весьма серьезно. Я действительно считаю, что приостановка безвиза вполне может случиться этой осенью. Августовский дедлайн один из многих. Они хотят получить ответ к концу августа — началу сентября. И если ответа не будет, они начнут рассматривать этот вопрос. Так что дедлайн касается именно ответа, не более того. Я не думаю, что приостановка безвиза произойдет 1 сентября. Но это, вероятно, случится в какой-то момент осенью. Думаю, они также внимательно следят за местными выборами в Грузии в начале октября, чтобы понять, как они пройдут. Но они хотят ответов.

- Большинство представителей грузинской оппозиции, как вы знаете, отказываются от участия в этих выборах из-за существующих вопросов к прозрачности и демократичности процесса.

Рикард Йозвяк: Конечно. И это еще один аргумент, который будет у ЕС, когда он в конце концов примет решение.

- Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили говорит, что нет никакого дедлайна и обвиняет посла ЕС в Грузии Павла Герчинского во лжи. Он сказал, что в полночь карета не превратится в тыкву, то есть приостановки безвизового режима Грузии с ЕС с 1 сентября не будет.

Рикард Йозвяк: Нет, я не думаю, что приостановка безвиза произойдет 1 сентября. Но существует четкий дедлайн. Это ясно из того, что сказала Кая Каллас и написала Европейская комиссия. Радио Свободная Европа опубликовало это письмо. К концу августа они хотят получить ответы. И на основе ответов или их отсутствия ЕС в конечном итоге выработает позицию.

- В ЕС действительно рассчитывают получить серьезный содержательный ответ из Тбилиси? Реалистично…

Рикард Йозвяк: Реалистично, они дипломаты и политики. Это значит, что они всегда должны пытаться вести диалог, даже когда обычные люди не видят в этом смысла. Однако они делают много выводов о том, что происходит в Грузии за последние два года, особенно за последние девять месяцев. Они действительно не ожидают многого от Грузии.

- Как вы сами написали, министры иностранных дел стран ЕС не смогли принять никаких значимых мер по Грузии на встрече 15 июля в Брюсселе. Натали Луазо, депутата Европарламента от Франции, так откликнулась на это в X: «Паралич министров контрастирует с неоднократными требованиями Европейского парламента. Добиться большинства здесь непросто, но нам это удалось». Почему министры не смогли этого сделать?

Рикард Йозвяк: По простой причине: когда речь идет о санкциях, которые они давно хотят продвинуть, требуется единогласие. А этого не происходит, потому что у Грузии есть два очень хороших друга в ЕС — Словакия и Венгрия.

- Дело только в Словакии и Венгрии?

Рикард Йозвяк: Если мы говорим о санкциях - да. Когда речь идет о визовой либерализации - именно поэтому они движутся в этом направлении, они хотят что-то сделать - для этого требуется только квалифицированное большинство. Это означает, что одного, двух, трех, четырех или пяти стран недостаточно, чтобы заблокировать решение. Квалифицированное большинство — это 55% стран, представляющих 65% населения ЕС. Так что, если, например, Франция и Германия поддержат это, а похоже, они могут это сделать, есть большая вероятность, что приостановка безвиза произойдет.

- И это будет означать, что Бидзина Иванишвили не подпадет под санкции ЕС, но простые грузины, которые протестуют более 200 дней, не смогут свободно ездить в Европу.

Рикард Йозвяк: Бидзина Иванишвили тоже, если он путешествует по грузинскому паспорту. Вся суть в том, что это не идеальное решение, и в ЕС это понимают. Они действительно этого не хотят. Но в то же время они с болью осознают тот факт, что они встречаются время от времени и никогда не приходят к каким-либо результатам, потому что санкции, которые они действительно хотят ввести, блокируются. Так к чему они могут прибегнуть? Они прибегнут к приостановке безвиза.

Знаете, иногда население должно пострадать от последствий действий своих лидеров. Так бывает. Это политика

Но я также хочу посмотреть на этот аргумент по-другому. Знаете, иногда население должно пострадать от последствий действий своих лидеров. Так бывает. Это политика. Сам факт того, что в Грузии есть правительство, которое идет против всего, что хочет ЕС, и ЕС неоднократно просил их изменить курс - в итоге это приведет к тому, что да, граждане Грузии будут стоять в очередях, когда поедут в ЕС.

- Но эти же граждане Грузии борются и не сдаются уже более 200 дней. В стране появились политзаключенные, большинство лидеров оппозиции находятся в тюрьмах, многие протестующие и активисты также остаются за решеткой. Будет ли это справедливо по отношению к этим людям?

Рикард Йозвяк: Нет, это несправедливо по отношению к ним, но справедливо ли, что вместо этого на каждом Совете по иностранным делам ЕС будут говорить: да, мы обсуждали Грузию, но никаких решений не приняли? Я думаю, вероятно, еще более раздражает людей в Грузии, когда им говорят: мы ничего не можем сделать, потому что наши решения блокируют. И блокировка будет продолжаться. Конечно, ЕС теоретически может вообще не говорить о Грузии и ждать смены правительства в Венгрии, возможно, в следующем году. Сделает ли это людей в грузинских тюрьмах счастливее? Может быть, я не знаю. Но сейчас приостановка виз — одна из немногих вещей, которая действительно имеет шанс не быть заблокированной. Это факт.

- Существует возможность переубедить лидеров Венгрии и Словакии присоединиться к другим главам ЕС и ввести санкции против неформального правителя Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили?

Рикард Йозвяк: Я не думаю, что это возможно. Я уверен, что Венгрия и Словакия очень твердо стоят на своих позициях. Я помню из подготовительных встреч перед Советом по иностранным делам ЕС, что Братислава и Будапешт выступали категорически против любых персональных санкций. Я не вижу, чтобы они изменили свою позицию, особенно Венгрия, которая становится все более изолированной, все более твердой в своей позиции, но также вступает в свой собственный парламентский избирательный цикл, который пройдет в апреле следующего года. Так что они вдруг не пойдут ни на какие уступки или, с их точки зрения, ослабление позиций по отношению к либеральной элите в Брюсселе.

- Я спрашиваю об этом, потому что мы видели такую же позицию в отношении Украины. Но был торг и в итоге некоторые лидеры иногда выходили из комнаты...

Рикард Йозвяк: Они выходили из комнаты, но обычно им удавалось смягчить эти санкции, чтобы они их устраивали. В итоге даже с санкциями против России, которые были введены на прошлой неделе, Словакия и Венгрия получили возможность продолжать импортировать российскую энергию после дедлайна ЕС в 2027 году. Такие уступки они получают, когда речь идет об Украине. Когда дело доходит до Грузии, это другое. Они просто говорят «нет», и другим нечего им предложить.

Санкции против Грузии важны, но они не имеют такого же статуса в плане важности для европейских стран. Это факт

Есть еще одна печальная вещь. Санкции против России чрезвычайно важны для очень многих стран. Это приоритет. Санкции против Грузии важны, но они не имеют такого же статуса в плане важности для европейских стран. Это факт.

- Саломе Зурабишвили в своем письме Кае Каллас перед министериалом в Брюсселе написала, что время стратегического терпения прошло. Она предупредила, что речь идет не только о демократическом будущем Грузии, но о доверии к Европе и ее геополитической целостности. Кто из лидеров ЕС с ней согласен?

Рикард Йозвяк: Я думаю, они все согласны. Но есть политическая реальность, что во внешней политике ЕС, когда речь идет о сложных решениях, за исключением, опять же, приостановки безвиза, они принимаются единогласно. Это просто факт. Это не то, что можно обойти. И это слабость. Все это осознают. Если бы был более простой способ что-то сделать, они бы это сделали. Но реальность горька.

- ЕС обещал перенаправить финансовою помощь, которую они оказывали грузинскому правительству, гражданскому обществу. Пока этого не произошло. С чем это связано – новым ограничительным законодательством в Грузии или за этим стоит другой расчет?

Рикард Йозвяк: Нет, я думаю, это вот-вот произойдет. Они сейчас просматривают все средства, которые находятся в системе, и пытаются их перепрограммировать. ЕС — это чрезвычайно бюрократическая машина. Некоторые вещи были запланированы задолго, есть долгосрочные контракты. Нельзя просто нажать кнопку и сказать «стоп». Это в процессе, можно так сказать.

- ЕС уже отменил безвиз для владельцев грузинских дипломатических паспортов, отдельные европейские страны вводят собственные санкции против высокопоставленных грузинских чиновников. Это верный путь?

Рикард Йозвяк: Я думаю, это может быть путем, но для этого нужно, чтобы больше стран присоединилось, а не только несколько. Я все еще считаю, что помимо приостановки безвиза, они более тщательно изучают торговое соглашение, DCFTA, которое у них есть с Грузией. Это еще одна вещь, где они могут остановить торговлю. Не так много торговли между Грузией и ЕС, но это может быть еще одной потенциальной мерой.

- Импорт ЕС из Грузии -более 200 миллионов евро…

Рикард Йозвяк: Да, и проблема в том, что это тоже ударит по грузинскому населению. Потому что эти деньги просачиваются в экономику. Так что все, кроме очень индивидуальных санкций, будет вредить обычным грузинам. Это так. Но я все еще считаю: если выбирать между тем, чтобы ничего не делать или сделать что-то, что, будем надеяться, временно навредит грузинам, — временное лучше, чем ничего.

- А как насчет статуса кандидата в ЕС - он под угрозой?

Рикард Йозвяк: Я считаю, что это сложно, потому что для изменения статуса требуется единогласие. Я не думаю, что, например, Венгрия и Словакия с этим согласятся. Такого никогда не было в истории ЕС.

Что произойдет с Грузией — вы просто будете в той же категории, что и Турция. Кандидат, но без движения.

Даже Турция, несмотря на очевидные нарушения, все еще остается страной-кандидатом. Так что я не думаю, что это может измениться. Что произойдет с Грузией — вы просто будете в той же категории, что и Турция. Кандидат, но без движения.

- Недавно в X Европейский парламент напомнил, что не признает легитимности нынешнего грузинского правительства и ждет следующих честных и свободных выборов. Можно то же самое сказать про другие институты ЕС? Понятно, что больше нет тех отношений, которые были. Что осталось, как сегодня можно охарактеризовать отношения между ЕС и Грузией?

Рикард Йозвяк: Сейчас, конечно, парламент не поддерживает никаких связей с ними. Институты ЕС также минимизируют контакты. Есть контакты на низовом уровне, как с любой страной мира. Даже с Россией они общаются на низком уровне. К сожалению, есть отдельные страны-члены, где контакты продолжаются на самом высоком уровне. Опять же, Венгрия, Словакия, например. Так что я думаю, это останется.

Я могу раскрыть, что у меня есть пари с очень высокопоставленным дипломатом ЕС по поводу этого признания. Я пообещал бутылку шампанского, потому что я не думаю, что они будут придерживаться этого. Они начнут обращаться к людям на более высоком уровне. Она заверила меня, что «нет, к концу года мы точно не будем налаживать контакты и ты принесешь мне шампанское». Посмотрим, отдам ли я эту бутылку дорогого шампанского высокопоставленной европейской дипломатке или нет.

- Каковы шансы, что вы проиграете?

Я с радостью отдам шампанское и проиграю пари, потому что это будет означать, что ЕС действительно придерживается своих принципов хотя бы в этот раз.