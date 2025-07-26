Тамар Талиашвили вручила верительные грамоты президенту США

Назначенная правительством «Грузинской мечты» послом Грузии в США Тамар Талиашвили в Белом доме вручила верительные грамоты президенту Дональду Трампу, сообщает грузинский МИД. Ведомство отмечает, что в ходе встречи Трамп пожелал Талиашвили успехов в ее будущей деятельности.

По словам нового посла, этот день стал важным в грузино-американских отношениях. Дипломат передала Трампу добрые пожелания правительства, "грузинского народа, премьер-министра Грузии, шестого президента Грузии", а также их поздравления и важное послание— о готовности начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.

Талиашвили подчеркнула, что встреча прошла «в очень теплой и дружественной обстановке, на встрече присутствовал государственный секретарь Марко Рубио».

«Хотела бы поблагодарить Государственную администрацию США за проведение этой важной церемонии в отношении Грузии в кратчайшие сроки. Я хотела бы еще раз подчеркнуть тот факт, что мы получили большую поддержку для того, чтобы эти процедуры были проведены так скоро», — отметила Тамар Талиашвили.