Тамар Талиашвили вручила верительные грамоты президенту США

Назначенная правительством «Грузинской мечты» послом Грузии в США Тамар Талиашвили в Белом доме вручила верительные грамоты президенту Дональду Трампу, сообщает грузинский МИД. Ведомство отмечает, что в ходе встречи Трамп пожелал Талиашвили успехов в ее будущей деятельности.
По словам нового посла, этот день стал важным в грузино-американских отношениях. Дипломат передала Трампу добрые пожелания правительства, "грузинского народа, премьер-министра Грузии, шестого президента Грузии", а также их поздравления и важное послание— о готовности начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Талиашвили подчеркнула, что встреча прошла «в очень теплой и дружественной обстановке, на встрече присутствовал государственный секретарь Марко Рубио».
«Хотела бы поблагодарить Государственную администрацию США за проведение этой важной церемонии в отношении Грузии в кратчайшие сроки. Я хотела бы еще раз подчеркнуть тот факт, что мы получили большую поддержку для того, чтобы эти процедуры были проведены так скоро», — отметила Тамар Талиашвили.
- Представители правительства «Грузинской мечты» заявили 10 июня 2025 года, что Тамар Талиашвили получила согласие администрации США.
- В настоящее время у США нет посла в Грузии. 7 июня посол Робин Данниган объявила, что уходит в отставку. Это ее личное решение.
- В интервью Радио Свобода Робин Данниган заявила, что правительство США в первую очередь «ожидает от властей Грузии прекращения антиамериканской риторики».
- 27 декабря 2024 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении миллиардера, бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта».
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