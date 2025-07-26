Суд наложил на двоих выселенных из "Африки" штрафы по 2000 лари

Судья Звиад Цеквава оштрафовал Реваза Надирашвили и Ладо Чахая, выселенных с улицы Твалчерилидзе, на 2000 лари каждого.

МВД просило заключение под стражу. Их обвинили в неподчинении требованиям полиции и мелком хулиганстве. Оба были арестованы 24 июля. По словам адвокатов МВД, двое мужчин, проживающих по адресу Твалчрелидзе, 1 и уже выселенных, ругались в адрес полиции.

За неподчинение требованию сотрудника полиции правоохранительные органы могут задержать гражданина на месте, а суд может наложить штраф в размере от 2000 до 5000 лари или административное лишение свободы на срок до 60 суток.

Адвокат Мариам Квелашвили утверждает, что и Надирашвили, и Чахия находятся в сложном социальном положении, являются социально уязвимыми и не смогут заплатить штраф.

«Реваз Надирашвили социально уязвим, у него семья и маленький ребёнок, ему негде жить... Ладо Чахая также сказал мне, что он социально уязвим. Они заявляли судье, что не были пьяны. Надирашвили сказал, что видел, как они выбрасывали вещи его сына, и попросил их просто собрать их, а не выбрасывать», — рассказала Радио Свобода адвокат Мариам Квелашвили.

По словам адвоката, Надирашвили и Чахая надеются на поддержку населения. Чахая — безработный и бездомный. Ежемесячный доход Надирашвили — социальная помощь.

Сегодня в городском суде также прошли суды над другими арестованными в день выселения, восемь из которых — местные жители, остальные — сторонники и активисты.

Судья Коба Чагунава признал отца и двоих детей, выселенных с улицы Твалчрелидзе в Тбилиси, нарушителями закона и вынес устное предупреждение Шалве Квеладзе, Резо Квеладзе и Бачо Квеладзе.