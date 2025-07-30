"Победу Базадзе приняли с радостью, но без удивления..."

Вадим Дубнов: Давид, стал ли чемпионат мира по фехтованию для Тбилиси большим спортивным событием, насколько вообще в Грузии велик интерес к фехтованию?

Давид Клибадзе: Я хочу напомнить, что грузинские фехтовальщики считались не только в Советском Союзе, но и во всем мире выдающимися мастерами. Это, может быть, громко сказано, но у них были очень большие достижения. В 1964 году в командном зачете в Токио олимпийским чемпионом стал один из лидеров грузинских фехтовальщиков Нугзар Асатиани. Напомню фамилии, кроме Нугзара Асатиани. Гурам Костава, Юрий Осипов, Резо Целекидзе, второй призер в командном зачете чемпионата мира. А 1950-е годы – это начало расцвета грузинского фехтования. Это неслучайно, что чемпионат мира проводится в Тбилиси. Конечно, все сильнейшие из провинции приезжали в Тбилиси и выступали там за тбилисские команды, за сборную Грузии, само собой. Был такой случай, что в 1950-е годы приехал после ссылки тренер Симон Константинович Сакварелидзе и команда, которую он взял в индустриальном городке в Зестафони, выступала на первенстве СССР среди молодежных команд наряду с союзными республиками и городами Москвы, Ленинградом, Киевом, Ригой выступала и зестафонская команда. Вот эти пять городов отдельно выступали на первенство.

Это удивительно. И Симон Константинович Сакварелидзе был первым в Советском Союзе тренером, который давал раннюю специализацию фехтовальщикам. В шесть лет у него занимались уже фехтованием. И он пропагандировал это раннее начало.

В.Д. Но все-таки фехтование не является в Грузии спортом номер один или даже два или три, после футбола, регби и всего остального?

Д.К. Не является, но фехтовальщики - очень уважаемые люди в Грузии и сейчас, потому что наша страна - маленькая страна. И все достижения считаются честью для него и для его страны. Так что, может быть, фехтование не номер первый, не номер второй вид спорта в Грузии, но очень популярный. Я повторю, что начиная с 50-х годов все говорили о фехтовании и фехтовальщиках, потому что они выступали очень удачно.

В.Д. А сейчас этот чемпионат интересен Грузии? За ним следят?

Д.К. Да, да, конечно. Но, честно говоря, такая жара сейчас в Тбилиси. В центре города находится дворец, где проводится чемпионат, и добираться до него не очень легко, но люди все-таки ходят. Интересно всем, и вообще, это где-то в крови у нас. Нам приходилось в свое время защищаться, так что это не чужой вид спорта для нас.

В.Д. Но сейчас на фехтовальном грузинском небосклоне только одна звезда. Сандро Базадзе - это такой счастливый билет для Грузии, как, скажем, Хвича в футболе, или это все-таки системное явление, результат какой-то грузинской фехтовальной школы?

Д.К. Я насчет футбола воздержусь, потому что у меня совершенно другое мнение о грузинском футболе, об истории грузинского футбола, об истории грузинских звезд. Сандро Базадзе – другое дело. Он не молод уже, 31 год, но в фехтовании поднимаются очень долго. Базадзе давно выступает удачно, где-то, может быть, по случайности терял до этого первенство. Ну, сейчас эта победа, конечно, заслуженная, и ее приняли, все с радостью, но не с удивлением. Если вспомнить историю грузинского фехтования.

В.Д. Кстати, грузинское фехтование – это, я так понимаю, прежде всего сабля?

Д.К.– Почему? Нугзар Асатиани был по сабле, но было все, все три вида.

В.Д. Интересно, как меняются в фехтовании фавориты. Я помню времена, когда были, скажем так, классические фехтовальные державы, которые все всегда выигрывали – Франция, Италия, Германия, та же Россия…

Д.К. Польша…

В.Д. Польша, да. Сейчас мы видим, как подтягивается весь остальной мир. Япония, Египет, даже Гонконг на этом чемпионате получил золотую медаль. Фехтование становится более популярным видом спорта?

Д.К. Здесь важно, где крутятся большие деньги. Вы же знаете – оружейный бизнес оружия, потом наркобизнес, и на третьем месте - футбольный бизнес. Так что везде все решают деньги. Фехтование не так популярно во всем мире. Япония и другие страны, без традиции фехтовальных успехов, сейчас выдвинулись, они думают о Олимпийских играх, о чемпионатах мира, потому что уже само звание чемпиона важно. И победа фехтовальщика говорит просто о том, что в этой стране уважают спорт. Времена меняются. Хотя, с другой стороны, такие виды спорта сейчас хотят выдвинуться, что, честно говоря, никогда… сто лет, если я буду жить, никогда не буду смотреть. Но это бизнес. А про фехтование – другое дело. Весь мир начал говорить три дня тому назад про нашего чемпиона мира.

Меняется география. Корейцы, египтяне очень сильные. В Египте и в других видах спорта сильные игроки, некоторые игроки, раньше они играли в баскетбол на первенстве Европы даже - было такое в 50-е годы, египетская команда выступала. А сейчас фехтовавшие и другие виды спорта, футболисты хорошие. Так что, меняется мир в смысле отношения к спорту.

А фехтование – один из древнейших видов соревнований. После того, как в 50-е годы кино про мушкетеров показали, вся Грузия деревянными палками вооружилась и начала фехтовать. Сейчас этот бум не чувствуется, но я думаю, что после победы Базадзе к лучшему пойдет все. Я хочу еще раз поздравить всех с этой победой.

В.Д. Давид, не могу не спросить о политическом резонансе, который вызвало участие российских спортсменов в этом чемпионате. Насколько эта напряженность ощущалась на соревнованиях и как вы относитесь к тому, что происходило, к этой политизации, к протестам?

Д.К. Лично я отношусь очень отрицательно. Я очень долго в этом деле работаю, и никогда не воспринимал спорт и политику вместе, если честно. А то, что касается этого случая, о котором вы сказали, не украшает Грузию, не украшает наши традиции, не украшает ничего. Хотя, с другой стороны, если учесть какое-то не очень спокойное политическое положение в Грузии, не надо удивляться и воспринимать это так трагически. Потому что эти люди завтра успокоятся, а послезавтра что будет, никто не знает. Может быть, они сами будут жалеть о том, что пришли и начали выкрикивать. Бывают такие случаи. Может быть, такое будет повторяться, к сожалению – пока все не успокоится и не встанет на верный путь.