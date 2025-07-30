Глава минфина США: закупки в России нефти Китаем могут повлечь пошлины

Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил о том, что он предупредил официальных китайских представителей: закупки Китаем российской нефти могут повлечь введение Соединенными Штатами высоких импортных пошлин на китайские товары.

Предупреждение прозвучало во время встречи американской и китайской делегаций в Стокгольме, где обсуждалось будущее торговых пошлин в отношениях между двумя странами. По словам Бессента, китайские представители заявили о том, что они намерены защитить свой «энергетический суверенитет». Американская сторона также выразила разочарование продолжающимися поставками в Россию китайской продукции двойного назначения, которая используется Москвой в производстве вооружений и военной техники.

Министр финансов США отметил важность законопроекта, рассматриваемого Конгрессом, которым предусматривается возможность введения 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоносители. «Я думаю, все, кто покупает российскую нефть, должны быть готовы к этому», - заявил Скотт Бессент во время пресс-конференции. «Китайская сторона очень серьезно относится к своему суверенитету. Мы не хотим препятствовать ей в этом, поэтому они захотят уплатить 100-процентные пошлины», - так Бессент прокомментировал ссылку китайских представителей на необходимость защитить суверенные интересы своей страны.