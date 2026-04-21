Абхазский парламент отказался лишать Кана Кварчия неприкосновенности

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия не удовлетворил представление генпрокурора о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Кана Кварчия по делу российских политтехнологов.

«В ходе голосования на заседании сессии депутатский корпус поддержал решение профильного комитета и не дал согласия на лишение неприкосновенности депутата Кварчия», — пишет агентство «Апсныпресс».

Дело связано с инцидентом 5 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник». Кварчия, лишённый российского гражданства, объявлен в розыск в России: ему предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере в отношении трёх граждан РФ, находившихся в Сухуми перед муниципальными выборами. Абхазские власти заявили, что не будут выдавать своих граждан России, однако объявили о собственном расследовании. Несколько оппозиционеров по этому делу помещены под домашний арест. Сам Кварчия обвинения отвергал, заявляя, что добьётся «справедливости и правды».

Генеральный прокурор Адгур Агрба ранее заявил, что «Кварчия, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в агрессивной форме высказал в адрес граждан РФ угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью; указанные угрозы сопровождались применением физического насилия». По версии следствия, «Кварчия «нанёс многочисленные удары по голове» россиянину Ивану Реве, при этом «направлял имевшееся при нем огнестрельное оружие (пистолет неустановленного образца) в сторону Ревы с целью его устрашения».