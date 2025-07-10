В Абхазию прибыл первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Его принял президент самопровозглашённой республики Бадра Гунба.

Стороны обсудили «ключевые направления абхазо-российского взаимодействия», включая энергетику. В частности, по информации пресс-службы абхазского лидера, речь шла о «потерях в электрических сетях, которые в несколько раз превышают показатели по РФ и требуют незамедлительных решений».

Сергей Кириенко курирует абхазское направление в Кремле. В текущем году он уже в четвёртый раз посещает Сухуми.

Гунба на встрече подчеркнул, что инициативы, обсуждавшиеся в Москве, «сегодня получают реальное отражение в делах».

«Рад возможности посетить родную для меня Абхазию. Приятно видеть позитивные изменения, которые здесь происходят. Хотелось бы быстрее и всё сразу, но так в жизни обычно не бывает. Изменения видны, и это очень важно», – сказал, в свою очередь, Кириенко.

Он добавил, что президентом РФ Владимиром Путиным по итогам двух встреч с Бадрой Гунба были даны конкретные поручения министерствам и ведомствам России. Одна из целей нынешнего визита Кириенко – «ещё раз пройти и посмотреть вместе, как выполняются эти договорённости, все ли поручения президента у нас выполнены российскими министерствами и ведомствами».

Что касается энергетики, в обсуждении приняли участие члены абхазского правительства, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

Сообщается, что Гунба и Кириенко «договорились о совместных мерах по развитию энергосистемы Абхазии», в том числе:

о предотвращении веерных отключений предстоящей зимой;

разработке плана модернизации энергосетей.

Ранее российские специалисты из государственной компании «РусГидро» посетили Гальский район и обследовали «Перепадные ГЭС», восстановление которых планируют абхазские власти.

«Перепадные ГЭС» входят в комплекс «Ингури ГЭС». В настоящее время лишь одна из них – «Перепадная ГЭС-1» – полностью восстановлена и работает на полную установленную мощность (220 мегаватт). Три остальные станции (мощность каждой составляет 40 МВт) нуждаются в восстановлении.