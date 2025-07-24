Абхазский Совбез сообщил о беспилотниках, нарушивших воздушное пространство Абхазии

Бадра Гунба провел заседание Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия, в связи с массированной атакой БПЛА территорий Российской Федерации, сообщают абхазские СМИ. Сообщается также, что было «зафиксировано нарушение воздушного пространства Абхазии несколькими дронами».

Гунба выслушал информацию руководителей силовых структур по данному факту и поручил Министерству обороны и Службе госбезопасности «усилить взаимодействие с пограничным управлением ФСБ России в Абхазии и 7-ой военной базой министерства обороны Российской Федерации по предотвращению подобных ситуации».

Как сообщают местные СМИ, на заседании также обсуждался вопрос «обеспечения надежной защиты критической инфраструктуры Абхазии во взаимодействии с российскими коллегами».