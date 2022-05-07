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Абрамович продает «Челси» за четыре миллиарда фунтов
Английский футбольный клуб «Челси» будет продан консорциуму бизнесменов с участием миллиардера Тодда Бели. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.
Сумма сделки – более четырех миллиардов фунтов стерлингов (более пяти миллиардов долларов). Ее должны одобрить британское правительство и Английская футбольная премьер-лига. Вырученные средства поступят на замороженный счет Абрамовича в Великобритании. Затем их направят на благотворительность.
СМИ ранее писали, что Абрамович вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов.
Тодд Бели – совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Помимо него в сделке участвуют американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.
- Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
- После российского вторжения на территорию Украины Великобритания ввела в отношении Абрамовича санкции.
- У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.
Другие новости дня
«Единое нацдвижение» потребовало освободить задержанных в Батуми активистов
Оппозиционное «Единое национальное движение» потребовало немедленно освободить активистов, задержанных на акции в поддержку Михаила Саакашвили в Батуми. В партии сообщают, что среди задержанных оказались также депутаты батумского сакребуло (городского собрания) и Верховного Совета Аджарии. Всех их в ЕНД считают «пленниками» «Грузинской мечты», пишет SOVA.
Член «Единого национального движения» Мирдат Камададзе призвал международные организации и Народного защитника изучить события возле Дома правительства Аджарии: «Вчера полиция разогнала протестующих, задержав практически всех депутатов [от ЕНД] Батумского горсовета, а также троих депутатов Верховного Совета. Вчера полиции получила прямое указание – не дать продолжиться этому протесту, требующему обеспечения защиты здоровья и жизни третьего президента страны. Именно поэтому полиция пыталась разогнать акцию протеста, разогнать мирных протестующих».
По словам оппозиционера, это свидетельствует лишь о том, что все разговоры «Грузинской мечты» о демократии – «полная ложь».
«В этой стране больше нет демократии, в этой стране окончательно установилась диктатура. Свободы слова больше нет и люди лишены права на мирные собрания и демонстрации, поэтому мы либо принимаем это, либо продолжаем борьбу. С таким рабством нельзя мириться и надо продолжать бороться», - добавил Камададзе.
В свою очередь другой член «Единого национального движения», депутат Верховного Совета Аджарии Элгуджа Багратиони пообещал, что акции протеста сторонников Саакашвили будут продолжены: «Вчера мы видели советских милиционеров, которые разгоняли, били не только мужчин, но и женщин. Их таскали за волосы и перевели в отделение».
В Грузии украинских беженцев выселяют из бесплатного жилья - омбудсмен требует объяснений
Граждан Украины, прибывших в Грузию после начала войны, попросили покинуть финансируемые правительством гостиничные номера, однако власти предпочли не афишировать это решение. Об этом говорится в заявлении аппарата Народного защитника Грузии.
Правительство предложило бесплатное размещение всем гражданам Украины, въехавшим в страну в феврале. Номера для них выделили в гостиницах, которые до недавнего времени использовались в качестве ковид-клиник. По состоянию на 24 марта, соответствующей помощью воспользовались до 350 граждан Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На основании обращений граждан Украины и распространившейся в СМИ информации Народному защитнику стало известно, что граждан Украины, размещенных в финансируемых государством гостиницах, предупредили освободить жилплощади с 6 мая», - говорится в заявлении.
Как указывает омбудсмен, одновременно в СМИ распространилась информация о том, что правительство приняло решение назначить украинцам денежную помощь, которая, в том числе, будет покрывать расходы на жилье. Тем не менее, «законодательного решения по данному финансированию не принималось», а «официальное объявление не было размещено на сайте какого-либо соответствующего ведомства».
«Народный защитник призывает правительство Грузии и должностных лиц принять все необходимые меры для принятия конкретных решений как можно скорее и проинформировать как отдельные ведомства, так и беженцев из Украины о том, как, когда и куда они будут переселены», - сказано в заявлении.
Согласно информации посольства, по состоянию на 3 апреля 2022 года в Грузии находились более 20,7 тысячи граждан Украины.
В Южной Осетии наступил «день тишины» перед вторым туром президентских выборов
Запрет на предвыборную агитацию перед президентскими выборами, которые пройдут 8 мая, вступил в силу в самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 7 мая.
Согласно избирательному законодательству республики, 7 мая в 00.00 истек отведенный законом срок предвыборной агитации, - это касается теле- и радиоэфиров, всех печатных СМИ, расклеивания листовок и вывешивания баннеров, а также встреч кандидатов с избирателями. За период предвыборной кампании перед повторным голосованием на местном телевидении между кандидатами прошли три раунда дебатов.
Как пояснила информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, в «день тишины» любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до «дня тишины», останутся висеть на прежних местах. Все избирательные участки готовы ко дню голосования.
В республику прибывают наблюдатели от российской Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, представители самопровозглашенных республик Абхазия, ДНР и ЛНР, всего порядка 25 человек. Выборы в республике будут освещать представители российских и югоосетинских СМИ.
За пост главы республики во втором туре поборются действующий президент Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.
Всего будет открыто 76 избирательных участков, из них четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии: по одному в Москве и Сухуми и два - во Владикавказе в ДК «Металлург» и во Дворце молодежи. По данным ЦИК, в республике зарегистрировано более 32 тысяч избирателей, напечатано 40 тысяч бюллетеней. Победитель определится простым большинством голосов.
Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Глава республики избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет.
Более 20 сторонников Саакашвили задержаны на протестной акции в Батуми
По меньшей мере, 20 сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержаны во время протестной акции в Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.
В пятницу в центре Батуми прошел митинг с требованием перевода Саакашвили на лечение за границу. Участники акции объявили о начале бессрочных протестов и установили палатки у дома правительства Аджарии. Полиция не оказывала им сопротивления, однако после полуночи сотрудники потребовали убрать палатки и освободить проезжую часть. Словесная перепалка переросла в стычки, начались задержания.
«На митинге не было такого количества людей, чтобы улица по-прежнему оставалась перекрытой», - разъяснил начальник аджарской полиции организаторам акции.
Один из организаторов акции, член Верховного Совета Аджарии от «Национального движения» Элгуджа Багратиони считает, что полиция действовала незаконно. По его словам, он заранее уведомил мэрию Батуми о проведении митинга и сообщил им, что улица будет перекрыта.
«Выходит, я не могу провести акцию на улице? Получается, что место проведения митинга должна определять полиция?», - возмущался Багратиони в беседе с журналистами.
Среди задержанных есть депутаты Верховного Совета Аджарии и члены сакребуло (горсовета) Батуми от оппозиции. В пресс-службе МВД Грузии до сих пор не уточнили, что вменяется этим людям. От палаток протестующих улицу освободили, однако несколько участников акции все же пожелали остаться на месте. Ситуация там больше не обострялась.
«Самолет Судного дня» пролетит над Красной площадью на параде Победы
«Самолет Судного дня», Ил-80, пролетит 9 мая над Красной площадью в Москве на параде в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне. На это сообщение Минобороны России обратило внимание агентство Reuters.
Как отметили в Минобороны, этот самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны, а также для управления Вооруженными силами РФ в условиях полномасштабного боевого конфликта, в том числе ядерной войны.
Минобороны сообщило, что всего в авиационной части военного парада будут участвовать 77 самолетов и вертолетов – по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z – символа российского вторжения в Украину.
- В конце апреля стало известно, что в этом году на парад Победы не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как «год не юбилейный», сообщил представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко. Иностранные лидеры зовутся почти на каждый парад.
Приписываемая Путину яхта арестована в Италии
В пятницу власти Италии наложили арест на суперъяхту «Шехерезада», находящуюся в итальянском порту Марина ди Каррара, предположительно принадлежащую Владимиру Путину.
Согласно заявлению итальянских властей, в результате расследования финансовой полиции Италии было обнаружено, что судно «связано с высокопоставленными элементами в российском руководстве и людьми, подвергнутыми санкциям Евросоюзом». Имя владельца яхты в заявлении не указывается.
На 140-метровом судне, стоимость которого по независимым оценкам, составляет около 700 миллионов долларов, в течение нескольких месяцев проводился ремонт, который должен был закончиться в начале будущего года. Однако во вторник, как сообщила газета new The York Times, яхта покинула сухой док и была готова к выходу в море. Итальянские власти задержали ее в порту до принятия окончательного решение о судьбе судна.
Соратники оппозиционного лидера Алексея Навального в результате расследования пришли к выводу, что владельцем яхты является Владимир Путин. Итальянская газета La Stampa называет хозяином судна бывшего главу «Роснефти» Эдуарда Хуйданатова. Источник газеты The Guardian в итальянской финансовой полиции говорит, что выявить истинного владельца суперяхты невероятно сложно из-за огромного числа компаний, связанных с ней.
В последние недели в портах Евросоюза в рамках санкций против России за вторжение в Украину было арестовано несколько суперъяхт, принадлежащих российским миллиардерам, среди которых Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг.
В конце апреля в Соединенных Штатах был внесен законопроект, которым предусматривается конфискация активов олигархов, связанных с Кремлем, в том числе яхт, и направить выручку от их продажи на закупки оружия и гуманитарной помощи для Украины.
С завода «Азовсталь» эвакуировали еще 50 мирных жителей
6 мая с территории осажденного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 50 мирных жителей. Об этом сообщили Минобороны России и вице-премьер Украины Ирина Верещук.
В сообщении российского ведомства утверждается, что эвакуированных мирных жителей передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста «для доставки в избранные места временного размещения».
Ирина Верещук заявила, что российские военные нарушали режим прекращения огня, из-за чего эвакуация проходила медленно. По этой причине гуманитарная колонна не успела забрать других жителей Мауриуполя, ожидавших эвакуации у торгового центра «Порт-Сити».
Обе стороны заявили, что гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая.
- «Азовсталь» остается последним местом в городе, подконтрольным украинским военным. Российские власти призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие сделать это отказались.
- Утром 6 мая стало известно, что российские войска возобновили штурм завода «Азовсталь». По данным украинского Генштаба при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники они начали прорываться на территорию комбината. Ранее российская сторона заявляла, что завод намерены лишь заблокировать – такой приказ дал президент России Владимир Путин.
Сторонники Саакашвили установили палатки возле Дома правительства в Аджарии
Сторонники Михаила Саакашвили установили палатки перед зданием правительства Аджарии. Протестующие заявляют, что останутся на месте, пока Саакашвили не переведут в клинику, передает Общественный вещатель Грузии.
«Тихо, мирно останемся здесь, пока рекомендация омбудсмена не будет выполнена и Мишу не переведут в соответствующую клинику. Мы не дадим убить Мишу», - заявил член «Национального движения» Элгуджа Багратиони.
Возле Дома правительства Аджарии уже установлено несколько палаток.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
ВСУ вернули под свой контроль пять сел в окрестностях Харькова
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о восстановлении контроля над пятью населенными пунктами в Харьковской области. Речь идет о селах Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и части села Черкасские Тишки.
Также в Генштабе заявили, что российские войска вели наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, но безуспешно. В Луганской области идут бои за населенные пункты Шандриголово, Рубежное и Воеводовку.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска перешли в контрнаступление в Харьковской области. В последние дни сообщалось о том, что российские военные оставили несколько населенных пунктов в окрестностях Харькова, где они находились с первых дней войны.
Российское Минобороны не комментировало ситуацию под Харьковом. Оно уже несколько недель в своих сводках сообщает только о числе - как утверждается - уничтоженных украинских военных объектов, но не о положении на фронтах.
В условиях войны невозможно полностью проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
В Чечне призвали «добровольцев» не заниматься мародерством в Украине
Заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов перед отправкой в Украину очередной группы так называемых добровольцев призвал их не заниматься мародерством.
Выступление высокопоставленного полицейского показал в эфире государственный чеченский телеканал «Грозный». Обращаясь к бойцам, Ирасханов говорит: «Ваша цель – освободить наш русский народ, правильно? Поэтому мародерничать не в наших интересах, это неправильно будет... и за нас с вами будет краснеть наше руководство».
Сюжет об очередной группе «добровольцев» был опубликован на ютуб-канале ЧГТРК «Грозный» 4 мая. На кадрах видны люди в военной форме, предположительно, из разных регионов России. Утверждается, что они прошли подготовку на базе университета спецназа в Гудермесе.
Перед отправкой в Украину с напутственными словами перед бойцами также выступили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава МВД по Чечне Руслан Алханов и заместитель председателя республиканского правительства Абузайд Висмурадов.
- В начале апреля в дополнение к страшным кадрам из населенных пунктов под Киевом, которые покинула армия РФ, в сети появились многочисленные свидетельства мародерства. Российские военные высылают семьям тонны вещей, вывезенных из Украины, – об этом свидетельствуют в том числе кадры с камер наблюдения, установленных в отделении службы курьерской почтовой доставки в белорусском Мозыре.
- В конце апреля в Чечне обнаружили украденную в украинском Мелитополе сельхозтехнику западного производства стоимостью в несколько миллионов евро. Позднее стало известно, что кадыровцы не смогли завести машины из-за дистанционной блокировки.
- Глава Чечни ранее заявил, что университет спецназа в Гудермесе еженедельно «готовит для отправки около 200 добровольцев», подчеркнув, что речь идет в том числе об уроженцах других регионов России. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в комментарии для Кавказ.Реалии отмечал, что подготовку в гудермесском центре вряд ли можно назвать полноценной.
Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Грузии и Израиля
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили и министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом.
По сообщению МИД Грузии, Яир Лапид поздравил своего грузинского коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейших начинаниях.
В ходе телефонного разговора министры подчеркнули историческую тесную дружбу между Грузией и Израилем и обсудили перспективы дальнейшего развития партнерства между двумя странами. Министры отметили большой потенциал экономического сотрудничества между странами.
В ходе телефонного разговора Илья Дарчиашвили и Яир Лапид также обсудили вопросы региональной безопасности. Стороны подтвердили готовность к продолжению тесных связей между двумя странами, передает Общественный вещатель.
У Руставской тюрьмы прошла акция в поддержку Саакашвили
У тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, прошла акция протеста. Митинг был организован сторонниками «Единого национального движения».
Манифестанты пришли к пенитенциарному учреждению с грузинскими и украинскими флагами. Они скандировали: «Миша, Миша!» и «Свободу Мише!». Главное требование протестующих – перевести Саакашвили на лечение за границу, пишет СОВА.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
Международные доноры собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов
В четверг на международной донорской конференции в Варшаве для Украины собрали 6,5 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Собранные средства направят на гуманитарную помощь и восстановление Украины после российской агрессии.
На конференции по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские власти уже готовят масштабный план по послевоенному восстановлению страны. По оценкам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, общие потери Украины уже сейчас составляют около 600 миллиардов долларов.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам варшавского мероприятия заявил, что основным источником для восстановления Украины должны стать российские деньги.
"Частично это будут финансировать наши партнеры, частично это будет финансировать наш бюджет…. Но основным источником, безусловно, должны стать деньги агрессора. На сегодняшний день – около 300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации, которые принадлежат государству. В целом, если брать ещё и замороженные активы российских олигархов, это сумма около 500 миллиардов долларов", — сказал Шмыгаль.
По его словам, украинские власти уже ведут переговоры по передаче Украине замороженных активов. Также он отметил, что с начала российского вторжения Украина получила более 12 миллиардов долларов – как оружием, так и в виде финансовой помощи.
24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. По подсчётам аналитического центра KSE Institute, к маю 2022 года в Украине повреждено более 33 млн кв. метров жилого фонда, 543 детских сада, 231 медучреждение, 144 культурных и 97 религиозных объектов.
Югоосетинский ЦИК не откроет дополнительные участки для выборов 8 мая
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия не будет открывать дополнительные участки для голосования на повторных выборах президента, которые назначены на 8 мая. Об этом ТАСС сообщила секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
Накануне югоосетинский Верховный суд удовлетворил иск о признании незаконным бездействие ЦИК касательно открытия в Северной Осетии дополнительных участков для голосования и обязал Центризбирком рассмотреть данный вопрос.
При этом Авлохова сообщила, что голосование в ходе второго тура будет проходить на тех же участках, что и во время первого. Будут открыты 72 участка в Южной Осетии, два – во Владикавказе, по одному – в Москве и в Сухуми.
Ранее председатель ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что, согласно конституционному закону, избирательные участки образуются не позднее чем за 50 дней от даты выборов. Таким образом, по словам главы Центризбиркома, открытие новых участков будет противоречить принципам равноправия во втором туре выборов.
В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
В Мариуполе российские войска возобновили штурм «Азовстали»
В Мариуполе российские войска возобновили штурм завода "Азовсталь". По данным украинского Генштаба при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники они прорываются на территорию комбината. Периметр, который занимают украинские военные, сокращается.
На кадрах трансляции агентства Reuters с территории комбината видно перемещение бронехники с буквой Z.
Штурм "Азовстали" продолжается третьи сутки, несмотря на российские заявления о том, что завод намерены лишь заблокировать. Такой приказ ранее давал президент России Владимир Путин.
О том, что завод штурмует российская армия, сообщает и разведка Великобритании. По её данным, сопротивление защитников "Азовстали" приводит к увеличению потерь россиян и срывает их планы на юге Донбасса. Попытки завладеть комбинатом и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с наступающим 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине, пишут британские военные разведчики.
Представители полка "Азов", которые больше двух месяцев держат оборону на заводе, в очередной раз обвинили российские власти в нарушении обещаний и в очередной раз обратились к международному сообществу за помощью в эвакуации мирных жителей. Они так же попросили президента Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы вывезти раненых бойцов. Ранее украинские военные также призывали мировых политиков помочь в организации коридора для вывода военных.
Ранее с территории завода началась эвакуация мирных жителей, которые прятались в помещениях от обстрелов российской армии. По данным ООН, всего с "Азовстали", удалось вывести 500 человек. Сколько ещё мирных граждан укрывается на комбинате, неизвестно. На днях было объявлено, что гуманитарные коридоры для выхода с "Азовстали" будут открыты с 08:00 до 18:00 по московскому времени 5, 6 и 7 мая.
Российские военные предложили украинским военным сдаться и выйти по коридорам, но те отказались это сделать.
Несмотря на то, что на территории "Азовстали" идут бои, сам Мариуполь, который контролируют российские военные, начали расчищать от завалов. На одном из столбов в центре города водрузили флаг России. К работам по восстановлению памятников привлекли жителей города.
Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
ООН опубликовала новый отчёт о гибели мирных граждан Украины
Почти 3300 человек мирных жителей убиты, около 3500 получили ранения с начала российского вторжения на территорию Украины. Об этом говорится в новом отчёте ООН.
231 погибший – дети в возрасте до 18 лет. Тела 73 убитых детей оказались в таком состоянии, что даже их пол было невозможно установить.
ООН также отдельно приводит данные о жертвах и раненых на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Там убиты 105 человек, ранено 417.
Как говорится в отчёте, причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
В ООН отмечают, что реальные цифры погибших могут оказаться значительно большими.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Международные организации утверждают, что российские военнослужащие совершали военные преступления. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Суд в Москве заочно арестовал Александра Невзорова
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков о российской армии.
Ранее Невзоров был объявлен в розыск. Он находится за границей.
Об уголовном деле против Невзорова - бывшего телеведущего, депутата Госдумы и доверенного лица Владимира Путина - Следственный комитет сообщил 22 марта. Это одно из первых уголовных дел по статье о фейках, появившейся в Уголовном кодексе после российского вторжения в Украину. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.
Российская армия отрицает, что наносит удары по гражданским объектам. В случаях, когда такие атаки фиксируются, Москва заявляет, что объект использовали украинские военные, или же - как в случае с роддомом - что обстрел вёлся с украинских позиций или вообще был постановкой.
Об авиударе по роддому в Мариуполе Киев сообщил 9 марта. Российские власти сначала заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Национальной гвардии Украины, а потом – что вообще не наносили удар. Согласно сложившейся практике, фейками российское следствие считает такие сообщения, которые противоречат официальной позиции Минобороны. В России уже возбуждены десятки уголовных дел о фейках, несколько человек находятся в СИЗО. Невзоров, получивший известность ещё в конце 1980-х годов как ведущий программы "600 секунд", один из самых известных обвиняемых по таким делам.
СМИ: у острова Змеиный горит российский фрегат
Российский фрегат, состоящий на вооружении Черноморского флота России, горит у острова Змеиный. Об этом 6 мая сообщает одесское издание «Думская». Украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что фрегат «Адмирал Макаров» был «наказан богом моря».
По предварительной информации издания «Думская», корабль был поражен украинской ракетой «Нептун». На борту фрегата произошел взрыв с последующим горением. СМИ сообщает, что над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, на помощь кораблю из аннексированного Крыма вышли спасательные суда.
СМИ обращает внимание, что информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вечером 5 мая. Издание «Думская» пишет, что «получило подтверждение, что такой инцидент действительно произошел».
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил об инциденте с фрегатом в своем Telegram-канале.
«Друзья, всем привет с Одессы-мамы, классные новости. Есть такой «Адмирал Макаров», у него есть еще «брат» – «Адмирал Эссен». Человек и корабль. Ему стало очень плохо. Снова «наказал» бог моря этих негодяев. И еще один русский военный корабль ну не полностью пошел куда нужно, но получил достаточно и надеюсь скоро тоже пойдет тоже туда, куда нужно», – рассказал Гончаренко.
По предварительной информации Гончаренко, фрегат сильно поврежден, но остается на плаву.
В условиях боевых действий нет возможности независимо проверить эту информацию.
Украинские и российские военные официально не сообщали об инциденте с фрегатом «Адмирал Макаров».
4 мая корреспондент Крым.Реалии сообщил, что в главной базе Черноморского флота России в Севастополе находится большая часть боевых кораблей, в море выведены шесть кораблей с ракетами на борту.
Флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул, по сообщению Министерства обороны РФ, 14 апреля во время буксировки в порт. Гибель российского крейсера произошла после масштабного пожара впоследствии, предположительно, удара 13 апреля украинскими ракетами «Нептун».
При этом, как утверждали в Минобороны России, экипаж, штатная численность которого свыше 500 человек, был эвакуирован.
До 22 апреля российские власти не раскрывали информацию, есть ли погибшие в результате затопления крейсера «Москва». Родные моряков начали сообщать о пропавших без вести в социальных сетях.
Минобороны России признало гибель на «Москве» только одного человека – старшего мичмана Ивана Вахрушева. Российское оборонное ведомство утверждает, что 27 моряков пропали без вести, 396 – эвакуированы. Вахрушева похоронили в Севастополе.
Согласно предварительной оценке украинской стороны, Россия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа затонувшего российского крейсера «Москва».
Независимого подтверждения данных о потерях России на крейсере «Москва» нет.
Крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области, именно к этому крейсеру относились, ставшие мемом, слова «Русский военный корабль, иди на ***».
В Абхазии заключение под стражу экс-министра культуры признано законным
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия признала законным и обоснованным заключение под стражу экс-министра культуры Гудисы Агрба. Об этом сообщается на сайте суда.
Предварительным расследованием Агрба подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157 абхазского Уголовного кодекса (хищение чужого имущества, вверенного виновному, путём присвоения или растраты, совершенные по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, в результате преступных действий, совершенных Гудисой Агрба и его предположительным пособником, предпринимателем Надиром Джинал, министерству культуры был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 млн 300 тысяч рублей.
Согласно постановлению Сухумского городского суда от 26 апреля 2022 года к Гудисе Агрба применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2022 года.
Азербайджан установит два новых пропускных пункта на границе с Арменией
Правительство Азербайджана приняло решение об установке двух новых пропускных пунктов на границе с Арменией.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Азербаджана, премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о создании по одному контрольно-пропускному пункту в селе Эйвазлы Губадлинского района и в селе Газанчи Зангиланского района.
Дополнительные пропускные пункты будут действовать также в международных аэропортах Физулинского и Загатальского районов.
Грузия заполнила вторую часть опросника Евросоюза
Грузия заполнила и вторую часть опросника, на основании которого в Брюсселе рассмотрят вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, правительство планирует передать вторую часть опросника Еврокомиссии до 10 мая, пишет агентство «Интерпрессньюс».
«Мы закончили работу над второй частью опросника. Этот документ требует подготовки только лишь в технической части, и мы планируем, что к 10 мая Грузия передаст последнюю часть опросника Еврокомиссии. Как вам известно, вторая часть опросника была более технического и секторального характера, и для ее подготовки были приложены довольно большие усилия. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государственные ведомства, которые принимали участие в этом очень важном процессе», – заявил Дарчиашвили после заседания правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС, прошедшего под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
2 мая Гарибашвили передал послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю первую часть заполненного опросника. Представители грузинской оппозиции и НПО недовольны тем, что правительство не обнародовало ответы первой части опросника.
Белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам тюрьмы
Белорусский суд приговорил Россиянку Софью Сапегу, арестованную в прошлом году вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем после посадки самолёта Ryanair в Минске, к шести годам колонии общего режима. Сапегу взяли под стражу в заде суда.
Россиянку обвиняли по семи статьям белорусского Уголовного кодекса.
Среди предъявленных Сапеге обвинений разжигание социальной вражды, насилие или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур.
Шесть лет заключения — минимальный срок, который могла получить Сапега. Суд учёл её соглашение со следствием.
Сапегу задержали 23 мая 2021 года после того, как белорусские власти принудительно посадили в Минске авиалайнер Афины – Вильнюс, в котором она летела вместе с Протасевичем.
Страны Запада резко осудили действия Минска, обвинив режим Александра Лукашенко в воздушном пиратстве с целью похищения человека. Главное внимание при этом было привлечено к фигуре Протасевича, одного из основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA. Ресурс занимался активным освещением акций против официальных результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко.
В апреле белорусский Верховный суд объявил NEXTA террористической организацией.
Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Обвинения с него не сняты, однако о том, где он сейчас находится и чем занимается, нет достоверных данных.
Еврокомиссия предлагает на 3 месяца отсрочить нефтяное эмбарго против РФ
Еврокомиссия – после возражений ряда стран ЕС, прежде всего Венгрии – внесла коррективы в предлагаемый ею шестой пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину.
В новом предложении, которое в пятницу обсуждают послы стран ЕС в Брюсселе, содержится более долгий переходный период перед введением эмбарго на поставки российской нефти. По словам члена Еврокомиссии Паоло Джентилони, согласно новому предложению эмбарго вступит в силу через 9 месяцев, а не к концу года, как планировалось ранее.
Кроме того, для ряда стран – Венгрии, Словакии, вероятно, также Чехии – будет сделано исключение до 2024 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что не поддержит шестой пакет санкций в том виде, в котором он был предложен. По его словам, нефтяное эмбарго станет разрушительным для экономики Венгрии. Он также сказал, что против санкций в отношении религиозных лидеров – в санкционный список предлагалось включить предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.
Позиция Орбана вызвала одобрение заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал его слова "мужественным шагом". Других лидеров ЕС Медведев сравнил со "стадом".
Санкции для их вступления в силу должны одобрить все страны ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу сказала, что нефтяное эмбарго – непростой шаг, но в долгосрочной перспективе ЕС не может полагаться на поставки энергоносителей из России и не должен финансировать российский бюджет, средства которого идут на войну.
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу
Украинская Генеральная прокуратура подозревает девятерых членов Совета безопасности России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Всем им выписаны повестки с вызовом на допрос 16, 17 и 18 мая. Документы опубликованы на сайте украинской Генпрокуратуры. Владимира Путина среди вызванных нет.
Офис генерального прокурора Украины намерен допросить заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергею Нарышкину и полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Донбассе. Все вызванные Украиной на допрос присутствовали и выступали на нём в поддержку признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Заседание транслировалось по телевидению. Спустя три дня, 24 февраля 2022 года, Россия вторглась на территорию Украины.
Следственный комитет России заявил, что установит должностных лиц Украины, вызвавших на допрос членов российского Совбеза. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.
Совет безопасности РФ функционирует с 1992 года. Члены Совета назначаются президентом — председателем Совета безопасности — на персональной основе, а не по должности. Сейчас в Совбезе 12 постоянных членов и 17 работающих на непостоянной основе. Согласно закону РФ “О безопасности”, основная функция Совбеза — подготовка решений президента в области обеспечения безопасности.
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