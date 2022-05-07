Абрамович продает «Челси» за четыре миллиарда фунтов

Английский футбольный клуб «Челси» будет продан консорциуму бизнесменов с участием миллиардера Тодда Бели. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Сумма сделки – более четырех миллиардов фунтов стерлингов (более пяти миллиардов долларов). Ее должны одобрить британское правительство и Английская футбольная премьер-лига. Вырученные средства поступят на замороженный счет Абрамовича в Великобритании. Затем их направят на благотворительность.

СМИ ранее писали, что Абрамович вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов.

Тодд Бели – совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Помимо него в сделке участвуют американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.