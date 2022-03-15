Правозащитник Янгулбаев получил первое письмо от арестованной матери

Зарема Мусаева – мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева – написала первое письмо сыну из грозненского СИЗО. Он опубликовал его в своем телеграм-канале.

Мусаева сообщает, что получает множество писем со всего мира с выражением поддержки и восхищением всей семьей. Она также пишет, что содержится в камере с еще тремя женщинами, которые хорошо к ней относятся и ухаживают из-за болезни. Также она отмечает внимательность и хорошее отношение со стороны сотрудников СИЗО.

Янгулбаев рассказал Кавказ.Реалии, что это первое полученное лично им письмо от матери. При этом правозащитник, вместе с другими членами семьи покинувший Россию, говорит о возникшей из-за санкций проблеме – находясь зарубежом, нельзя оплачивать отправку писем через официальную систему "ФСИН-письмо", так как зарубежные карты не работают в России.

"Со слов адвоката я знаю, что ее физическое состояние из-за сахарного диабета и стресса остается неудовлетворительным. Накладывается война в Украине, она также переживает за происходящее. Кроме того, если с 2014 года Россия превратилась в полностью полицейское государство, то сегодня это военное государство, где нет места праву. Россия отказывается принимать какие-либо рекомендации со стороны международных органов, в связи с этой ситуацией сложно сказать, как будет развиваться сфальсифицированное дело против моей матери", - уточнил Янгулбаев.